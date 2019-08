Zvezdin tank ujezil Hrvaško: 'Sramotna provokacija'

Iz Crvene zvezde so med ponedeljkovim postavljanjem starega tanka ruske izdelave modela T-55 sporočili, da je stadion dobil "še eno atrakcijo". Kot so dodali, predstavlja tank "kulturno dediščino", navijači kluba pa pogosto pri svojih koreografijah uporabljajo podobo tanka. Na tank pred stadionom so medtem izobesili navijaška znamenja beograjskega kluba, na spletnih družbenih mrežah pa se vrstijo fotografije privržencev rdeče-belih na tanku.

Pokojni Arkan nekoč eden glavnih med 'Delijami'

Tank so postavili pred vhodom na severno tribuno stadiona na kateri se zbirajo pripadniki navijaške skupine Delije, katero je v začetku vojne na Hrvaškem vodil haaški obtoženec Željko Ražnatović "Arkan". V Brežicah rojeni Arkan je bil tudi poveljnik paravojaških srbskih enot, ki so storile vojne zločine na Hrvaškem in v BiH. Poleg vojnih zločinov so na Hrvaškem v kolektivnem spominu tudi televizijske slike srbskih tankov, ki jih navdušena množica v Beogradu spremlja v napad na Vukovar. Nekateri srbski mediji so sicer zanikali, da bi šlo za tank, ki naj bi ga uporabljali med bojem za Vukovar.

Ali se bo na postavitvijo tanka odzvala Uefa, sprašuje danes na svoji spletni strani zagrebški časnik Večernji list, ki je objavil več fotografij tanka z obeležji beograjskega kluba. "Sramotna provokacija," so vse skupaj komentirali na portalu 24sata. Nogometaši Crvene zvezde si bodo v torek zvečer na domačem stadionu poskusil zagotoviti vstopnico v skupinski del Lige prvakov, potem ko so se prejšnji torek v Bernu na prvi tekmi z moštvom Young Boys razšli brez zmagovalca z 2:2. Prenos boste lahko spremljali na Kanalu Ain VOYOod 20.45 naprej.

