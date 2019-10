Zvezdniki Salzburga v senci norveškega čudežnega dečka

V Ligi prvakov so Liverpoolovi zvezdniki v skupini E za zdaj kar malo v senci norveškega čudežnega dečka. Erling Braut Holand je po treh krogih na vrhu lestvice strelcev. 19-letni napadalec Salzburga je zabil na vseh treh tekmah, trenutno je že pri šestih golih. Avstrijci so ga lani od Moldeja kupili za pet milijonov evrov, Juventus in Manchester City pa že ponujata desetkratnik tega zneska.