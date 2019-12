Leicester po 11-metrovkah v polfinale, zmagi Man. Uniteda in Cityja

Manchester United na domačem Old Traffordu do drugega polčasa ni strl odpora četrtoligaša Colchester Uniteda, nato pa so se "rdeči vragi" z goloma Marcusa Rashforda in Anthonyja Martiala, vmes je lastno mrežo zatresel še Ryan Jackson, prebili v nadaljnje tekmovanje. Colchester je na poti do četrtfinala presenetil Tottenham in zabil enega prvih žebljev v krsto argentinskega trenerja Spursov Mauricia Pochettina, toda Uniteda, ki je hitro prevzel pobudo in imel posest, niso uspeli šokirati na enem najslavnejših stadionov v svetu nogometa.

Ob polčasu so sicer lahko proslavljali ohranitev nedotaknjene mreže in bili nato kmalu po začetku drugega dela tekme celo blizu vodstva, toda v 51. minuti je obramba Colchesterja popustila, ko je vratar Sergio Romero z natančnim metom našel Nemanjo Matića, ta pa Rashforda, ki je z močnim strelom zatresel mrežo. Pet minut kasneje so imeli gostje tudi nekaj smole, ko je Jackson pred Rashfordom, ki bi žogo zgolj še preusmeril v prazno mrežo, opravil delo namesto angleškega članskega reprezentanta in premagal lastnega vratarja. Rashford je nato v sodelovanju z Martialom, ki je v podobni situaciji kot prej Anglež prav tako čakal žogo pred praznim golom, asistiral Francozu za postavitev končnega izida s strelom z roba vratarjevega prostora.

City (tudi z Arteto) potreboval 'dvojček' Sterlinga v Oxfordu, Ferguson blizu sanjskega slovesa od klopi Evertona

Kljub številnim rotacijam je branilec vseh angleških naslovov iz minule sezone Manchester City na gostovanju v Oxfordu slavil prepričljivo zmago na stadionu Kassam, ki stoji na jugovzhodnem obrobju slavnega univerzitetnega mesta (3:1). Bočni branilec Joao Cancelo je mrežo rumenih načel v 22. minuti, ko je njegov strel znotraj kazenskega prostora tudi po zaslugi preusmeritve ukanil vratarja Jordana Archerja. Tretjeligaši so fantastično začeli drugi polčas in izenačili že v prvem napadu, ko je napadalec Matty Taylor po hitrem prostem strelu sprejel žogo v Cityjevem kazenskem prostoru in jo zabil mimo Claudia Brava.

A kmalu je sinje modre v novo vodstvo popeljal najboljši strelec Raheem Sterling, ki je po predložku bočnega branilca Angelinapospravil žogo za hrbet Archerja z neposredne bližine, s podobne razdalje pa je bil angleški reprezentant natančen tudi v 69. minuti, ko se je podpisal pod zadnji zadetek večera. City je na klopi poleg trenerja Josepa Guardiolenajverjetneje zadnjič spremljal njegov baskovski pomočnik Mikel Arteta, ki naj bi se medtem že dogovoril za prevzem prostega trenerskega mesta pri svojem nekdanjem klubu Arsenalu iz Londona. Sledil naj bi le še podpis triinpolletne pogodbe, čeprav je Guardiola pred gostovanjem v Oxfordu šaljivo dejal, da bo sodelavca "pretepel", če se bo odločil vrniti v prestolnico.

Drugouvrščeni klub Premier League Leicester City je pri Evertonu zapravil vodstvo z 2:0, potem ko sta "lisjake" v razmaku treh minut do visokega naskoka na Goodison Parku popeljala James Maddisonin Jonny Evans. Volej Toma Daviesa je v drugem polčasu pripravil napet zaključek, v katerem je Leighton Baines zadel tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom in obračun so morale odločiti enajstmetrovke. Kasper Schmeichelje zbral dve obrambi in na koncu je prvi strelec Leicestra Jamie Vardy izkoristil odločilni strel za napredovanje. Gostje v polfinalu ligaškega pokala niso igrali vse od sezone 1999/2000, ko so tudi osvojili svoj zadnji naslov v omenjenem tekmovanju. Tudi pri Evertonu je v zadnjem času "zanimivo" na klopi, kjer je tudi tokrat kot vršilec dolžnosti trenerja sedel legendarni Duncan Ferguson, a naj bi Škot v kratkem prepustil mesto Italijanu Carlu Ancelottiju, sam pa nadaljeval z delom pomočnika, ki ga je opravljal že pod zadnjimi nekaj trenerji.

Izidi angleškega ligaškega pokala (EFL Cup), četrtfinale:

Everton ‒ Leicester City 2:3 (enajstmetrovke)

Oxford United ‒ Manchester City 1:3

Manchester United ‒ Colchester United 3:0

Že odigrano:

