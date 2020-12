Tottenham se je po zaušnici pobral z uvrstijo v pokalni polfinale

Bale (na fotografiji) proslavlja zadetek proti Stoke Cityju s Harryjem Kanom in Mattom Dohertyjem.

Tottenham, ki je svoj zadnji naslov leta 2008 proslavil ravno v finalu ligaškega pokala, je tretji polfinalist letošnje izvedbe tekmovanja, ki nosi uradno ime Carabao Cup. Jose Mourinhosi je po bolečem nedeljskem porazu v Premier League proti Leicester Cityju (0:2) želel reakcijo varovancev in jo dobil v podobi zmage, ki je "Spurse" približala boju za težko pričakovano lovoriko. Gareth Bale je ob povratku na stadion Britannia, kjer je zabil enega najlepših golov svoje prve etape v londonskem klubu, tokrat poskrbel za vodstvo belih, ko je z glavo nežno preusmeril predložek Harryja Winksa v 22. minuti. Da vse le ni bilo tako enostavno, so "lončarji" poskrbeli v 53. minuti, ko je izenačil Thompson, a sta nato Ben Daviesv 70. in Harry Kanev 81. minuti razblinila vse dvome o zmagovalcu.

Tottenham se je v polfinalu pridružil Manchester Cityju in Brentfordu. Drugoligaš, ki je bil v minuli sezoni tudi na pragu uvrstitve med elito, je bil z 1:0 boljši od premierligaša Newcastle Uniteda, medtem ko je City še dodatno poglobil krizo največjega Tottenhamovega tekmeca in ga v gosteh ugnal s 4:1. Zadnjega potnika v polfinale bo prinesel sosedski obračun Evertona in Manchester Uniteda.