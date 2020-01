V okviru polfinala angleškega ligaškega pokala je Manchester United na Old Traffordu gostil Manchester City. Meščani so že ob polčasu visoko vodili, na koncu pa je rezultat nekoliko omilil Marcus Rashford. Četa Pepa Guardiole je z zmago s 3:1 naredila velik korak na poti do finala, kjer se bo pomerila z boljšim iz obračuna med Leicester Cityjem in Aston Villo.

Pep Guaridola je bil lahko tokrat bistveno bolj zadovoljen. Več sledi! United - City postavi