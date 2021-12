Liverpool, Chelsea in Tottenham so se Arsenalu pridružili v polfinalu

Covid-19 je glavna tema na otoku. Številne okužbe so doletele tudi mnoge premierligaške klube. Posledično sta trenerja Liverpoola in Chelseaja v svojih prvih postavah na tekmah četrtfinala ligaškega pokala izbrala igralce, ki bolj redko zaigrajo v bolj pomembnih tekmovanjih.

Jürgen Klopp je med začetnih enajst na tekmi proti Leicestru uvrstil 20-letnega Neca Williamsa, 19-letna Billya Koumetia in Tylerja Mortona ter 18-letnega Conorja Bradleyja. Leicester je bil bolj spočit, saj so lisice igrale prvič po 12. decembru, ker sta bili njihovi tekmi proti Tottenhamu in Evertonu v Premier ligi zaradi številnih okužb preklicali.

Rezultat je bila prevlada Leicestra na Liverpoolovemu domačem Anfieldu in vodstvo 3:1 po prvih 45 minutah igre. Za goste sta zadela Jamie Vardy (9', 13') in James Maddison (33'). Za domače je v 19. minuti odgovoril Alex Oxlade-Chamberlain. Po vstopu bolj izkušenih igralcev, je v 68. minuti izid na 2:3 znižal Liverpoolov Diogo Jota. Tako je ostalo vse do 95. minute, ko je za domače zabil Takumi Minamino. V tem tekmovanju podaljškov in povratnih tekem ni in o zadnjem polfinalistu ligaškega pokala so odločile enajstmetrovke.

Prvi neuspešni strel so navijači na Anfieldu videli šele v sedmem poskusu, ko je vratar Liverpoola Caoimhin Kelleher odbranil strel Luka Thomasa. Po zadetih enajstmetrovkah Nabyja Keite in Kelechija Iheanacha, bi zmagovalca lahko odločil junak domačih Minamino, a njegov strel je zatresel okvir vrat. Kelleher je šibek strel po sredini gola naslednjega izvajalca Leicestra Ryana Bertranda zlahka ubranil in svoje moštvo popeljal v polfinale manj slavnega pokalnega tekmovanja na otoku.