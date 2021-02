Lille po zmagi v Nantesu spet prvi

V nedeljo je bilo na sporedu še pet tekem. Četrtouvrščeni Monaco je po festivalu golov slavil v Nimesu s 4:3. Za ekipo iz kneževine je "hat-trick" dosegel ruski napadalec Aleksandr Golovin , en gol je prispeval še Nemec Kevin Volland . Za trenutno zadnjeuvrščene gostitelje so zadeli Lucas Deaux , Zinedine Ferhat in Niclas Eliasson .

Nogometaši iz Lilla so po rutinski predstavi v Nantesu osvojili vse tri točke. Po golu Jonathana Davida so povedli že v deseti minuti, 21-letni kanadski napadalec je v 84. minuti po podaji pred leti izjemno vročega portugalskega vezista Renata Sanchesa povišal na 2:0 in postavil končni izid dvoboja.

Gol manj je padel v Montpellieru, kjer je domača ekipa ukanila Dijon s 4:2. Za Montpellier je dva zadetka dosegelGaetan Laborde, po enega pa Teji Savanierin Petar Škuletić. Za goste je vodilni gol dosegel Senou Coulibaly, ki je v 69. minuti moral zapustiti igrišče po drugem prejetem rumenem kartonu, v izdihljajih rednega dela je končni izid z 11-metrovke postavil Moussa Konate.

Nica je zanesljivo premagala Angers s 3:0. Gostitelje z Azurne obale je v vodstvo po avtogolu popeljal Souleyman Doumbia, nato sta gola dosegla še Myziane Maolida in Amine Gouiri. Saint-Etienne je po hudem boju na domačem igrišču premagal Metz, osmoljenec dvoboja pa je bil gostujoči ganski obrambni igralec John Boye, ki je dosegel avtogol.

Brest je s sijajno predstavo v končnici na kolena položil Bordeaux z 2:1. Gostujoča zasedba je povedla z golom Korejca Hvang Ui-džoja v začetku drugega polčasa, med 79. in 84. minuto pa sta za gostitelje zadela Steve Mouniein Romain Faivre. V soboto so bile na sporedu še tri tekme. Drugouvrščeni Lyon je z dvema goloma Nizozemca Memphisa Depayain enega Kamerunca Karla Toka Ekambijazanesljivo premagal Strasbourg s 3:0, Lens in Rennes sta se razšla brez golov, Lorient pa je bil z zadetkom Laurenta Abergelaboljši od Reimsa z 1:0.