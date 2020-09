PSG brez šestih članov prve postave klonil na otvoritvi sezone

Začelo se je z okužbami Neymarja Jr., Angela Di Marie in Leandra Paredesa, vsi so dopustovali na Ibizi, Paris Saint-Germain pa je pred prvo tekmo nove ligaške sezone zaradi pozitivnih brisov ostal tudi brez Maura Icardija, Marquinhosa, Keylorja Navasain Kyliana Mbappeja. Vsi razen Icardija so začeli zadnjo tekmo Parižanov v minuli sezoni, veliki finale Lige prvakov proti Bayernu (0:1), zato je na zelenico v Lensu pritekla povsem "eksperimentalna" postava, v kateri je manjkal tudi kapetan Thiago Silva, ki je prestopil k Chelseaju, priložnost pa je denimo v vratih tako dobil celo 20-letni poljski vratar Marcin Bulka, na sredini igrišče šele 18-letni francoski vezist Kays Ruiz-Atil, v napadu pa še en talentirani Francoz, prav tako 18-letni Arnaud Muinga.

Kljub občutni premoči v posesti, ki je bila še posebej očitna v drugem polčasu, je Parižanom v okvir vrat domačih uspelo sprožiti vsega en strel, medtem ko je bil Lens prek Ignatiusa Ganagoja izjemno nevaren v 17. minuti, ko se je zatresla vratnica poljskega vratarja v vrstah PSG. Bulka, za katerega je bila to šele druga ligaška tekma za PSG, je bil glavni krivec za vodilni zadetek domačih v 57. minuti, ko je s slabo podajo na rob kazenskega prostora podaril žogo Ganagoju, ta pa se je ob gostujočemu branilcu lepo zagradil in jo poslal mimo Bulke v mrežo.

Domači navijači, ti so lahko ob spoštovanju ukrepov v omejenem številu prišli na legendarni stadion Bollaert-Delelis, so zadetek glasno proslavili skupaj s svojimi ljubljenci, ki so minimalno prednost kljub naletom gostov uspeli ubraniti za svojo prvo zmago na drugi tekmi sezone, ki je prva po povratku med elito in kar petletni odsotnosti iz Ligue 1. PSG, ki je v predčasno končani minuli sezoni osvojil nov državni naslov, je izgubil prvo tekmo v prvenstvu po skoraj desetih mesecih, natančneje 11. novembru 2019, ko je klonil v Dijonu (1:2).

Izid 3. kroga francoske Ligue 1:

Lens ‒ Paris Saint-Germain 1:0 (0:0)

Ganago 57.