Lille vendarle pokazal ranljivost, PSG in Monaco povsem blizu

Branilec naslova Paris Saint-Germain je v 37. krogu s 4:0 ugnal Reims in za vodilnim Lillom, ki se je doma brez golov razšel s Saint-Etiennom, zaostaja le še za točko. Parižani so nalogo opravili brez napake. Potem, ko so gostje v 10. minuti ostali brez izključenega Maročana Junisa Abdelhamida, je domače v vodstvo iz enajstmetrovke popeljal Brazilec Neymar(13.), še pred odmorom pa je povišal francoski reprezentant Kylian Mbappe (24.). Rojaka Neymar in Marquinhossta v 68. minuti izpeljala lepo akcijo za 3:0, zadel je slednji. Končni izid pa je postavil Italijan Moise Kean (89.).