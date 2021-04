PSG z golom Icardija v izdihljajih vpisal tri izjemno pomembne točke

Nogometaši Paris Saint-Germaina, ki jih konec aprila čaka izjemno pomembna polfinalna tekma z Manchester Cityjem (prenos v Sloveniji le na Kanalu A in VOYO), so v 33. krogu francoske Ligue 1 s 3:2 premagali zasedbo St. Etienna. Pod dva gola se je za branilce naslova podpisal Kylian Mbappe, zadnjega in odločilnega pa je v peti minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa zabil Mauro Icardi.

icon-link Statistika Mbappeja na tekmi z St. Etiennom FOTO: Sofascore.com PSG se je z izjemno pomembno zmago po le remiju Lilla zdaj slednjemu na vrhu približal na vsega točko zaostanka (70/69), Kylian Mbappepa se je z novima dvema zadetkoma še zasidral na vrhu lestvice najboljših strelcev aktualne sezone Ligue 1. Skupno je že pri 23 golih, sledi MonacovWissam Ben Yedder s 17. Tekma med aktualnimi prvaki in nekdanjo ekipo Roberta Berića se je sice razživela šele v zadnjih minutah. V 78. minuti je namreč goste na Parku princev v vodstvo popeljal Denis Bouanga, sledil pa je ekspresen odgovor Mbappeja, ki je izenačil že v naslednji minuti. Nato je prav Mbappe izkoristil najstrožjo kazen za vodstvo PSG-ja z 2:1, a je v drugi minuti sodnikovega dodatka odgovoril tudi St. Etienne, in sicer prekRomaina Hamoumeza 2:2. Za tri izjemno pomembne točke pa je na koncu tik pred sodnikovim zaključnim žvižgom poskrbel Mauro Icardi. Izidi 33. kroga Ligue 1: Paris Saint-Germain ‒ Saint-Etienne 3:2 (0:0)

Mbappe 79., 87./11-m, Icardi 90+5.; Bouanga 78., Hamouma 90+2. icon-link Statistika tekme PSG - St. Etienne FOTO: Sofascore.com - že odigrano:

Angers ‒ Rennes 0:3 (0:1)

Doku 45., Terrier 63., Guirassy 90. Marseille ‒ Lorient 3:2 (0:1)

Payet 53., Lirola 56., 90.; Moffi 19., 70. Lille ‒ Montpellier 1:1 (0:1)

Araujo 85.; Delort 21. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke