Porazna 'generalka' PSG: Lille slavil v Parizu, Neymar izključen

David je v 20. minuti izkoristil podajo Jonathana Ikoneja in dosegel edini gol na tekmi. Da je bilo sobotno popoldne še bolj turobno za privržence PSG, je poskrbel Neymar , ki je bil skupaj z gostujočim branilcem Tiagom Djalojem zaradi drugega rumenega kartona izključen v sodnikovem podaljšku drugega polčasa. Zasedba iz Lilla je dosegla devetnajsto zmago, ob devetih neodločenih izidih in le treh porazih pa je znova sama na vrhu v tej sezoni izjemno razburljivem francoskem prvenstvu.

Izbranci argentinskega trenerja Pochettina so imeli nekaj priložnosti za spremembo izida, poskusi Neymarja, Kyliana Mbappejain druščine pa niso našli poti v mrežo gostujočega vratarja Mika Maignana. Tudi gosti so zapravili nekaj lepih priložnosti za izdatnejšo zmago, v končnici dvoboja pa sta Neymar pri domači in Djalo pri gostujoči prejela še po druga rumena kartona in predčasno končala derbi francoskega prvenstva.

Na prvi tekmi sobotnega sporeda je Monaco ukanil Metz s 4:0. Zasedba iz kneževine je šele v drugem polčasu zlomila odpor tekmecev. V tem obdobju je dosegla vse štiri gole, dva je prispeval Wissam Ben Yedder(77., 89./11 m), po enega pa Francesc Fabregas(50./11 m) in Kevin Volland(52.). Monaco, ki ga vodi nekdanji trener frankfurtskega Eintrachta in münchenskega Bayerna Niko Kovač, je po zmagi začasno napredoval na tretje mesto, ki ga lahko izgubi v primeru zmage Lyona v Lensu. Ta dvoboj se bo pričel ob 21. uri.