Zmagi za Marseille in St. Etienne

Marseille je po dolgi rezultatski krizi dosegel že drugo zaporedno zmago. Pred tremi dnevi je ukanil Rennes z 1:0, danes pa je na svojem Velodromu na kolena položil še Brest. Vodilni zadetek je v prvi minuti sodnikovega podaljška v prvem polčasu po podaji Dimitrija Payeta dosegel Poljak Arkadiusz Milik. Gosti so v 71. minuti prek Liliana Brassierja izenačili na 1:1, nogometaši iz Marseilla pa so v končnici dvoboja zaigrali učinkovito in najprej povedli v 88. minuti po golu Floriana Thauvina, končni izid pa je v tretji minuti sodnikovega podaljška postavil Michael Cuisance.

St. Etienne je slavil v Angersu z golom Wahbija Khazrija v 52. minuti. Domača ekipa je tri minute kasneje izenačila prek Loisa Dionyja, a je bil gol razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.

Lyon je na petkovi tekmi v Reimsu pred porazom rešil Tino Kadewere, ki je izenačujoči gol dosegel dve minuti po koncu rednega dela, medtem ko je za domačo zasedbo zadel Mathieu Cafaro v 34. minuti.

Druge tekme bodo na sporedu v nedeljo, pari so naslednji: Nimes - Montpellier, Lorient - Nice, Dijon - Bordeaux, Lens - Metz, Rennes - Strasbourg, Monaco - Lille in PSG - Nantes.