Lille s točko prednosti pred PSG-jem osvojil naslov prvaka

Nogometaši Lilla so v gosteh ugnali Angers z 2:1 in četrtič v zgodovini postali državni prvaki. V zadnjem krogu so imeli trije klubi možnosti za naslov, realne pa le Paris Saint-Germain, ki je po gostujoči, a pirovi zmagi proti Brestu z 0:2 osvojil končno drugo mesto. Za Lille je v 10. minuti zadel Jonathan David, nasploh pa so imeli varovanci Christopha Galtierja vse niti igre v svojih rokah. Ob koncu prvega polčasa je enajstmetrovko zanesljivo izkoristil Burak Yilmaz. V izdihljajih tekme je poraz za Angers, ki je bil v drugem delu podjetnejši, ublažil Angelo Fulgini.

Lille je po desetih letih znova na vrhu francoskega prvenstva in četrtič od združitve Olympique Lilloisa in Fivesa leta 1944. Lillois je pred tem dvakrat slavil naslov prvaka. Na koncu so prvaki zbrali 83 točk, eno manj je imel PSG. Ti so v gosteh premagali Brest po zadetku Angela Di Marie v prvem in Kyliana Mbappeja v drugem polčasu. Pred tem je enajstmetrovko zgrešil Neymar, a se to ni izkazalo za odločilno v lovu na tri točke. Te so bile vseeno premalo za četrti naslov PSG v nizu.

Tretje mesto je po današnjem remiju proti Lensu (0:0) osvojil Monaco in si zagotovil nastop v kvalifikacijah za Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Četrti je bil na koncu Lyon, ki je na domačem igrišču izgubil proti Nici z 2:3.

Skupaj s petim Marseillejem se bosta kluba v prihodnji sezoni merila v evropski ligi, medtem ko bo šesti Rennes igral v kvalifikacijah za novoustanovljeno evropsko konferenčno ligo.

V boju za obstanek je bilo v zadnjem krogu še šest klubov, medtem ko sta že pred tem v drugi rang tekmovanja izpadla Nimes in Dijon. Kratko je v šesteroboju potegnil Nantes, ki se bo v dodatnih dveh tekmah za obstanek boril proti Toulousu.