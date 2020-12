Lille in Lyon v prvenstvu dihata za ovratnik Parižanom

Varovanci Thomasa Tuchela imajo na vrhu razpredelnice še naprej dve točki prednosti pred Lillom in Lyonom. Dve točki manj ima Marseille, ki je odigral dve tekmi manj in bi se lahko povzpel celo na vrh.

Lille je v nedeljskem popoldanskem obračunu v derbiju ugnal Monačane, ki na lestvici zasedajo peto mesto. Potem ko sta mreži v prvem polčasu mirovali, je domače v vodstvo v 53. minuti povedel KanadčanJonathan David. Na 2:0 je povišal Yusuf Yazici 12 minut kasneje. Poraz pa je v 90. minuti ublažil Pietro Pellegri.

Lyon je za razliko od Lilla do treh točk prišel v gosteh pri Metzu. Domači so imeli v sedmi minuti na voljo enajstmetrovko, a je strelFaridu Boulayju obranil Anthony Lopes. Kazen je sledila deset minut kasneje, ko je šestič v sezoni natančno meril Memphis Depay. Na začetku drugega polčasa je po lepi akciji na 2:0 povišalKarl Toko Ekambi, natančen pa je bil še v 60. minuti za 3:0. Tolažilni zadetek za domače je v 77. minuti dosegel Boulay.

Na preostalih srečanjih so se zmag veselili Angers, Bordeaux in Strasbourg. Angers je z 2:0 ugnal moštvo Lorienta, žirondinci so doma z 1:0 premagali Brest, Strasbourg pa je v gosteh ugnal zahodnjake iz Nantesa s 4:0. Z remijem brez zadetkov so se razšli Dijon proti St. Etiennu in Reims proti Nici.