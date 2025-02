Lille izgubil proti zadnjeuvrščenemu Le Havru

V petek so nogometaši Paris Saint-Germaina in Monaca odigrali derbi kroga. Uspešnejši so bili Parižani, ki so zmagali s 4:1. PSG je povedel v šesti minuti, ko je zadel Vitinha. Denis Zakaria je izid izenačil v 17. minuti, zmago domačim pa sta nato zagotovila Hviča Kvarachelia, odmevna januarska okrepitev, in Ousmane Dembele v 54., 57. in 90. minuti. Dembele, tokrat strelec dveh golov, je v izjemni strelski formi, na zadnjih sedmih tekmah je zadel kar 13-krat, v ligi pa ima skupno 16 zadetkov in je prvi strelec.

V petek je še Nantes igral proti Brestu, slednji je slavil z 2:0. V nedeljo pa bo Lyon igral proti Reimsu, Auxerre proti Toulousu Mihe Zajca, Strasbourg proti Montpellieru, Angers pa bo gostil drugouvrščeni Marseille.

PSG ima na vrhu lestvice 53 točk, sledi Marseille s 40, Nice in Monaco sta pri 37, Lille pa pri 35.

Izidi, 21. krog:

Petek, 7. februar:

Nantes - Brest 0:2 (0:1)

PSG - Monaco 4:1 (1:1)

Sobota, 8. februar:

Nice - Lens 2:0 (1:0)

Lille - Le Havre 1:2 (0:1)

St. Etienne - Rennes 0:2 (0:1)