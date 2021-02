Lille ostaja na vrhu Ligue 1, do gladke zmage tudi PSG

PSG je gostil Nimes in zadnjeuvrščeno ekipo odpravil s 3:0. Angel di Maria v 18. in Pablo Sarabia v 36. minuti sta bila strelca za Parižane v prvem polčasu, v drugem pa je v 68. zadel Kylian Mbappe, ki je s 15 zadetki prvi strelec lige.

Lille je gostoval v Bordeauxu in prvi polčas končal brez zadetka, potem pa so Yusuf Yazici v 54., Timothy Weah v 67. in Jonathan David v 89. minuti prinesli zmago gostom. Drugouvrščeni Lyon je gostoval v Dijonu in slavil z 1:0. Za Lyon je zadel Lucas Paqueta v 22. minuti.

Monaco pa je z 2:1 premagal moštvo iz Nice, oba zadetka za zmagovalce je prispeval Wissam Ben Yedder, enega z bele pike, skupno jih je dosegel enajst.

Na drugih tekmah sta se Metz in Montpellier razšla z 1:1, Strasbourg in Brest z 2:2, Reims in Angers z 0:0, Rennes in Lorient prav tako z 1:1, neodločeno je bilo tudi na dvoboju Lensa in Marseilla (2:2) ter St. Etienna in Nantesa (1:1)