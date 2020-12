Lille po remiju proti PSG znova na vrhu lestvice

Danes je bilo na sporedu še šest tekem. Monaco je z golom Kevina Vollanda ukanil zadnjeuvrščeni Dijon z 1:0, Bordeaux je z zadetkoma Brazilcev Pabla in Otavia slavil v Strasbourgu z 2:0, Rennes pa je zanesljivo opravil z Lorientom s 3:0, potem ko so gole dosegli Damien Da Silva, Benjamin Bourigeaud in Martin Terrier. Na tekmah Brest - Montpellier, St. Etienne - Nimes (obe 2:2) in Nantes in Angers (1:1) ni bilo zmagovalcev.

Lyon je v soboto v Nici slavil s 4:1. Za gostujočo ekipo, ki je po deveti zmagi začasno skočila na vrh lestvice, so zadeli Memphis Depay, Tino Kadewere, Karl Toko Ekambi in Houssem Aouar, za domačo zasedbo pa Amine Gouiri. Na preostalih dveh sobotnih tekmah se je zmage veselil Metz proti Lensu (2:0), na domačem igrišču pa je presenetljivo le točko proti Reimsu odnesel Marseille (1:1).