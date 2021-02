Lille le remiziral, a ostal na vrhu lestvice Ligue 1

Nogometaši iz Lilla so se danes nadejali sedemnajste zmage v domačem ligaškem tekmovanju, obračun proti tekmecem iz sredine razpredelnice iz Bresta pa se ni končal po njihovih željah. Kljub manjšemu spodrsljaju na domačem stadionu Pierre Mauroy in sedmemu remiju v tej sezoni imajo še vedno točko prednosti pred Parižani, ki so že v soboto na Parku princev premagali tekmece iz Nice z 2:1. V odsotnosti Brazilca Neymarja in Argentinca Angela Di Marie sta za Parižane gola dosegla Nemec Julian Draxler v 22. in Italijan Moise Kean v 76. minuti, za goste pa Portugalec Rony Lopes v 50. minuti. PSG sicer v torek čaka ključna tekma sezone: derbi osmine finala Lige prvakov z Barcelono (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30).