Lille presenetljivo poražen

Nogometaši francoskega Lilla so na domačem obračunu 30. kroga državnega prvenstva presenetljivo izgubili proti Nimesu z 1:2. Pred tem krogom predzadnji gostje so s tem naredili uslugo Lyonu in PSG, ki se lahko na večernem derbiju zavihtita na vrh prvenstvene lestvice.

Za Nimes sta v 12. in 45. minuti zadela Moussa Kone in Renaud Ripart, vmes pa je v 20. minuti izenačilXeka. Lille je v drugem polčasu prevladoval, a zdaj 18. moštvo francoske Ligue 1 je zdržalo vse nalete in osvojilo pomembne tri točke. Lille ima po šele tretjem porazu to sezono na vrhu lestvice 63 točk. Tri manj imata PSG in Lyon. Zmaga bi eno od obeh moštev popeljala na vrh zaradi boljše razlike v golih. Na lestvici je četrti Monaco (59 točk), ki je v petek visoko premagal St. Etienne s 4:0. icon-expand Nogometaši Lilla so izgubili. FOTO: AP Izidi:

Strasbourg – Lens 1:2 (1:2) Nantes – Lorient 1:1 (1:0) Dijon – Reims 0:1 (0:0) Montpellier – Bordeaux 3:1 (1:1) Brest – Angers 0:0 Lille – Nimes 1:2 (1:2) Lyon – PSG -:- icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke