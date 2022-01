Lindelof bo zaradi travmatičnega ropa izpustil sobotni dvoboj Uniteda in West Hama

"Med Victorjevo tekmo to sredo zvečer smo imeli vlom v našo hišo v Manchestru. Bila sem doma z obema otrokoma, vendar smo se uspeli skriti in zakleniti v sobo, preden sta vlomilca vstopila v našo hišo. V danih okoliščinah smo v redu, vendar je bil to očitno zelo travmatičen in strašljiv trenutek tako zame kot za moje majhne otroke. Zdaj smo na Švedskem in preživljamo prosti čas z našimi družinami."

"Lahko potrdimo, da se je zgodil vlom v hišo Victorja Lindelofa med gostovanjem proti Brentfordu," pa so zapisali v klubu. "Njegova družina, ki je bila takrat doma, je bila nepoškodovana, a očitno močno pretresena. To je bila za njih in za Victorja žalostna izkušnja. Za dogodek je izvedel po tekmi, klub pa jim nudi popolno podporo." Trener Ralf Rangnick je na petkovi tiskovni konferenci potrdil, da Lindelof ne bo igral proti West Hamu ter da ima vso podporo kluba, da lahko ostane s svojo družino. "Z njim sem se zelo dolgo pogovarjal med letom iz Londona, prav tako tudi danes zjutraj. Pogovarjala sva se 20 ali 25 minut, povedal mi je, kaj se je pravzaprav zgodilo, da je bil to travmatičen dogodek, zlasti za njegovo ženo in triletnega sina. Rekel mi je, da mora zdaj ostati doma, ne želi zapustiti žene in otrok samih, kar popolnoma razumem, saj sem tudi sam oče. Dogovorila sva se, da ga jutri ne bo na tekmo. Mislim, da bomo imeli celo sestanek v našem hotelu, kjer se bo klub pogovarjal z igralci o tem, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli za dvig stopnje varnosti."