Lingard k Moyesu v West Ham

Jesse Lingard je pri Unitedu že sodeloval z Davidom Moyesom, ki je zdaj strateg West Hama. "Vznemirjen sem. To je novo poglavje v karieri," je za West Hamovo televizijo povedal Lingard. Napadalec je priznal, da je pri odločitvi pomagal odnos z Moyesom in tudi Declanom Riceom, ki ga Lingard pozna iz reprezentance. Upa, da bo zdaj redno igral pri ekipi, ki je peta na prvenstveni lestvici.

Lingardov prestop se je sicer zgodil po tem, ko je klub dokončno odkupil pogodbo alžirskega napadalca Saida Benrahme. Petindvajsetletnik, ki je oktobra prišel na posodo iz Brentforda, je podpisal pogodbo do leta 2026, Londončani pa so po poročanju francoske tiskovne agencijeAFPzanj odšteli 28 milijonov evrov in še dobrih 5,5 milijona evrov dodatkov.