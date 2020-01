Lingardov problem: pretirana uporaba družabnih omrežij

Norvežan Ole Gunnar Solskjaer je predstavnik drugačne generacije kot njegovi varovanci. To je poudaril tudi sedmi sili, ko je želel upravičiti ukrepe, ki so doleteli nekatere izmed članov Uniteda. Slabo formo Jesseja Lingarda je tako pripisal pretirani uporabi družbenih omrežij, z zadnjimi tedni se je ta po mnenju Norvežana zmanjšala, predstave Angleža pa izboljšale.

"Svojim igralcem ne diktiram načina, na katerega naj se predstavijo javnosti. Nimam družbenih omrežij, a vendarle gre za drugo generacijo," je pojasnil Solskjaer in nadaljeval: "Jesse je imel svoje vzpone in padce, kot sem že dejal, vendar proti Ctyju in Tottenhamu je dokazal, kako pomemben člen ekipe je."

"Želimo si, da bi zadeval gole in prispeval podaje. Nihče ne more preteči toliko kot Jesse, je odlična pomoč pri napadu in živahen, klepetav karakter. Mislim, da se je njegova uporaba družabnih omrežij v zadnjem času zmanjšala. Sklonil je glavo in pričel trdo delati, da se spet vrne v formo, po kateri ga poznamo," je zatrdil Norvežan.

JESSE

"Če si član Manchester Uniteda, je pomembno, kako se znajdeš v težkih trenutkih in kako se odzoveš. Pomembno je, da se ne vdaš in pokažeš kar največ na zelenici," je svoje varovance opogumil Solskjaer, ki ga v torek čaka pomembna tekma z mestnim tekmecem Cityjem. Ob tem se rdeči vragi soočajo s kopico poškodb. Poleg Lingarda, Luka Shawa in Anthonyja Martiala, ki so izpustili pokalno tekmo z Wolvesi, je po tekmi domov odšepal šeHarry Maguire.