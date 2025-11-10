Messijev nepričakovani obisk Camp Noua in skrivnostno sporočilo

Malo več kot dva tedna po tem, ko je Inter Miami na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem je Lionel Messi simbolično podpisal novo pogodbo s klubom na gradbišču, kjer ambiciozni lastniki kluba gradijo nov stadion, je legendarni Argentinec objavil vtise z gradbišča na drugem koncu sveta.

Obiskal je Camp Nou, kjer že nekaj časa potekajo gradbena dela v želji, da se čim prej odpre "novi" Camp Nou. "Včeraj zvečer sem se vrnil na kraj, ki mi je zelo drag. Kraj, kjer sem bil neskončno srečen, kjer ste mi tisočkrat dali občutek, da sem najsrečnejši človek na svetu," je zapisal pod objavo in skrivnostno dodal: "Upam, da se bom nekega dne lahko vrnil, in ne samo, da se poslovim kot igralec, kar mi nikoli ni uspelo..."