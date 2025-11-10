Svetli način
Nogomet

Messijev nepričakovani obisk Camp Noua in skrivnostno sporočilo

Barcelona, 10. 11. 2025 12.29 | Posodobljeno pred 53 minutami

Avtor
M.D.
Lionel Messi je največja legenda v bogati zgodovini Barcelone in po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov. Pred leti je zapustil katalonskega velikana in odšel v širni svet, kjer je videl in doživel že vse. Sinoči pa se je vrnil na prizorišče svojih največjih uspehov. Tam, kjer je nekoč čaral, si je ogledal prenovljeni Camp Nou in ljubiteljem nogometa v Barceloni poslal skrivnostno sporočilo.

Malo več kot dva tedna po tem, ko je Inter Miami na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, na katerem je Lionel Messi simbolično podpisal novo pogodbo s klubom na gradbišču, kjer ambiciozni lastniki kluba gradijo nov stadion, je legendarni Argentinec objavil vtise z gradbišča na drugem koncu sveta.

Obiskal je Camp Nou, kjer že nekaj časa potekajo gradbena dela v želji, da se čim prej odpre "novi" Camp Nou. "Včeraj zvečer sem se vrnil na kraj, ki mi je zelo drag. Kraj, kjer sem bil neskončno srečen, kjer ste mi tisočkrat dali občutek, da sem najsrečnejši človek na svetu," je zapisal pod objavo in skrivnostno dodal: "Upam, da se bom nekega dne lahko vrnil, in ne samo, da se poslovim kot igralec, kar mi nikoli ni uspelo..."

 Messi je v soboto dvakrat zadel za ekipo Inter Miami in ji pomagal, da se je uvrstila v zgodovinski polfinale vzhodne konference lige MLS.

