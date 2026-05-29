Nogomet

Messi še šestič na čelu argentinske reprezentance

Buenos Aires, 29. 05. 2026 15.02 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
STA
Lionel Messi

Lionel Messi je bil kljub bojaznim zaradi poškodbe imenovan v argentinsko reprezentanco za svetovno prvenstvo. S tem bo 38-letni napadalec med 17 igralci, ki so bili v zmagoviti reprezentanci na SP leta 2022 in jih je selektor Lionel Scaloni povabil v 26-članski izbor za letošnje prvenstvo v Severni Ameriki.

Na seznam so tudi vezist Chelseaja Enzo Fernandez, branilec Manchester Uniteda Lisandro Martinez, Alexis Mac Allister iz Liverpoola in Cristian Romero iz Tottenhama.

Ne seznamu je tudi falanga soigralcev Jana Oblaka pri madridskem Atleticu Thiago Almada, Nicolas Gonzalez, Julian Alvarez, Giuliano Simeone in Nahuel Molina.

FOTO: Profimedia

Inter Miami je sporočil, da je Lionel Messi pred zamenjavo ob nedeljski zmagi nad Philadelphio s 6:4 v ameriški ligi MLS utrpel "lažje fizično nelagodje". Po izvajanju prostega strela se je prijel za stegensko mišico in se po zamenjavi odpravil naravnost v tunel proti slačilnici.

Messi, ki je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, je prej dejal, da bo na turnirju igral le, če bo popolnoma zdrav. Argentina bo obrambo naslova začela proti Alžiriji 16. junija. V skupini sta še Avstrija in Jordanija.

Poleg Messija bosta na šestem SP igrala tudi Portugalec Cristiano Ronaldo in mehiški vratar Guillermo Ochoa.

Cristiano Ronaldo bo igral na šestem SP.
FOTO: Profimedia

* Postava Argentine za SP:

- vratarji: Emiliano Martinez (Aston Villa, Ang), Geronimo Rulli (Marseille, Fra), Juan Musso (Atletico Madrid, Špa)

- obramba: Gonzalo Montiel (River Plate, Arg), Nahuel Molina (Atletico Madrid, Špa), Lisandro Martinez (Manchester United, Ang), Nicolas Otamendi (Benfica, Por), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille, Fra), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, Ang), Facundo Medina (Marseille, Fra), Nicolas Tagliafico (Lyon, Fra);

- sredina igrišča: Leandro Paredes (Boca Juniors, Arg), Rodrigo de Paul (Inter Miami, ZDA), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Nem), Enzo Fernandez (Chelsea, Ang), Alexis MacAllister (Liverpool, Ang), Giovani Lo Celso (Real Betis, Špa), Valentin Barco (Strasbourg, Fra).

- napad: Lionel Messi (Inter Miami, ZDA), Nicolas Paz (Como, Ita), Thiago Almada (Atletico Madrid, Špa), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid, Špa), Julian Alvarez (Atletico Madrid, Špa), Giuliano Simeone (Atletico Madrid, Špa), Lautaro Martinez (Inter Milano, Ita), Jose Manuel Lopez (Palmeiras, Bra).

