Messi še šestič na čelu argentinske reprezentance

Ne seznamu je tudi falanga soigralcev Jana Oblaka pri madridskem Atleticu Thiago Almada , Nicolas Gonzalez , Julian Alvarez , Giuliano Simeone in Nahuel Molina .

Na seznam so tudi vezist Chelseaja Enzo Fernandez , branilec Manchester Uniteda Lisandro Martinez , Alexis Mac Allister iz Liverpoola in Cristian Romero iz Tottenhama.

Inter Miami je sporočil, da je Lionel Messi pred zamenjavo ob nedeljski zmagi nad Philadelphio s 6:4 v ameriški ligi MLS utrpel "lažje fizično nelagodje". Po izvajanju prostega strela se je prijel za stegensko mišico in se po zamenjavi odpravil naravnost v tunel proti slačilnici.

Messi, ki je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, je prej dejal, da bo na turnirju igral le, če bo popolnoma zdrav. Argentina bo obrambo naslova začela proti Alžiriji 16. junija. V skupini sta še Avstrija in Jordanija.

Poleg Messija bosta na šestem SP igrala tudi Portugalec Cristiano Ronaldo in mehiški vratar Guillermo Ochoa.