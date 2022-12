Čustveni Messi: Brez razočaranj je nemogoče doseči uspehe

"Ta pokal pripada tudi vsem, ki so se trudili na prejšnjih prvenstvih, vendar jim ni uspelo. Tudi v Braziliji 2014, kjer smo se vsi borili do konca, trdo delali in si ga želeli ... In zaslužili bi si ga tudi v tistem prekletem finalu."

"Od Grandolija (prvi klub Lionela Messija op. STA) do Katarja je minilo skoraj 30 let. V treh desetletjih mi je nogometna žoga prinesla veliko lepih trenutkov, pa tudi nekaj žalostnih. Vedno sem sanjal, da bom postal svetovni prvak. Nikoli nisem nehal verjeti, četudi sem se zavedal, da mi morda ne bo usojeno," je v uvodu zapisal Lionel Messi .

"Ta naslov je tudi je od Diega (Maradona op. a.), ki nas je spodbujal iz nebes. In vseh, ki so za reprezentanco navijali s strani, pa niso gledali samo na rezultat, ampak predvsem na voljo, ki smo jo vložili tudi, ko stvari niso šle v našo smer. In seveda, ta pokal pripada tej čudoviti skupini, ki se je oblikovala, strokovnemu štabu in ljudem okoli reprezentance, ki so delali dan in noč, da smo zdaj srečni," je nadaljeval Messi.

"Velikokrat je neuspeh del poti in učenja. Brez razočaranj je nemogoče doseči uspehe. Hvala vsem iz srca. Gremo, Argentina," je zapis končal prvi zvezdnik prvenstva in nogometaš, ki ima v svoji zbirki naslovov vse najpomembnejše na klubski in reprezentančni ravni.