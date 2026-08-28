Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Lionel Messi ima novega trenerja

Miami, 28. 08. 2026 07.57 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Lionel Messi in Jordi Alba

Ameriški klub Inter Miami, katerega član je argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi, je v četrtek za novega glavnega trenerja aktualnih prvakov lige MLS imenoval njegovega rojaka Cristiana "Kilyja" Gonzaleza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kily Gonzalez, ki prihaja iz Rosaria, rojstnega mesta zvezdnika Messija, bo poskušal izboljšati slabo formo Miamija, v katero je ekipa zdrsnila pod vodstvom začasnega trenerja Guillerma Hoyosa po premoru v ligi zaradi svetovnega prvenstva. "Inter Miami CF je dosegel dogovor s Cristianom Albertom 'Kilyjem' Gonzalezom, ki bo postal novi glavni trener prve ekipe kluba," so zapisali v izjavi za javnost.

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: Profimedia

Hoyos bo na položaju ostal, dokler njegov naslednik ne pridobi delovnega dovoljenja za delo v ZDA, so še dodali. Dvainpetdesetletni Gonzalez je v svoji igralski karieri, v kateri je med letoma 1995 in 2005 zbral tudi 56 nastopov za argentinsko reprezentanco, igral na položaju levega krila za evropske zasedbe, kot so Inter Milano, Valencia in Zaragoza.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenersko pot je začel leta 2020 in pred selitvijo v Miami vodil tri argentinske klube. Branilci naslova v ligi MLS so se po premoru sredi sezone zaradi svetovnega prvenstva znašli v težavah, čeprav so svojo zvezdniško zasedbo okrepili z Brazilcem Casemirom, ki je prišel iz Manchester Uniteda.

Preberi še Messiju zaradi udarca nasprotnika grozi prepoved igranja

Ekipa pod vodstvom Hoyosa je izgubila štiri od zadnjih petih tekem, Kljub temu ostaja na drugem mestu vzhodne konference, a za vodilnim Nashvillom zaostaja že za 10 točk. Hoyos je v četrtek prejel kazen prepovedi vodenja na eni tekmi in denarno kazen zaradi večkratnih kršitev pravilnika lige o pravočasnem začetku tekem, saj se je njegova ekipa po polčasih večkrat prepočasi vrnila na igrišče.

Javier Mascherano
Javier Mascherano
FOTO: AP

Hoyos, nekdanji športni direktor Miamija in dolgoletni prijatelj kapetana ter ključnega igralca kluba Messija, je začasno vlogo prevzel aprila, potem ko je Javier Mascherano klub zapustil zaradi "osebnih razlogov". "Inter Miami želi še posebej izpostaviti Hoyosa in se mu zahvaliti za njegovo zavzetost ter popolno predanost klubu, kar je dokazal s pripravljenostjo prevzeti to vlogo v obdobju od aprila lani," so zapisali v klubski izjavi.

nogomet inter miami messi

Barcelona doma nadigrala Athletic in se zavihtela na vrh La Lige

24ur.com Mascherano novi trener Interja iz Miamija
24ur.com Dolgoletni prijatelj Messija novi trener Inter Miamija
24ur.com Messi uradno podpisal za Inter Miami do leta 2025
24ur.com Messijev prijatelj in nekdanji član Barcelone prevzema Inter Miami
24ur.com Messi in Inter Miami (najverjetneje) s povabilom na svetovno klubsko prvenstvo
24ur.com Messi se ne vrača v Barcelono, okrepil bo Inter iz Miamija
Moskisvet.com To je človek, ki Messiju ves čas sledi kot senca
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Zakaj se najstniki danes družijo manj kot nekoč in kako jim lahko starši pomagamo
Zakaj se najstniki danes družijo manj kot nekoč in kako jim lahko starši pomagamo
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
Otroci odločajo, starši plačujejo: tako danes nakupuje generacija Alpha
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje
zadovoljna
Portal
Ena najbolj ikoničnih romantičnih filmskih scen 90. ni bila zaigrana
Dnevni horoskop: Bike čaka prijeten trenutek, tehtnice so pred čustvenim spoznanjem
Dnevni horoskop: Bike čaka prijeten trenutek, tehtnice so pred čustvenim spoznanjem
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Obleke v videzu spalne srajce, so največji modni hit: tako jih nosimo tudi po 40. letu
Majhen prigrizek, ki bi ga morale pogosteje vključiti v jedilnik
Majhen prigrizek, ki bi ga morale pogosteje vključiti v jedilnik
vizita
Portal
Učiteljico športne vzgoje je prizadela kruta bolezen
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Ekstremni vročinski valovi ogrožajo milijarde starejših
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Protivnetna moč začimb: kako naravne sestavine krepijo telo
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
Naravni način za spodbujanje prebave s pomočjo kivija
cekin
Portal
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
Vas ob upokojitvi čaka finančni šok? Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
moskisvet
Portal
Vidite pentljo ali nekaj povsem drugega? Napaka, ki je ne more več spregledati
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Avto so mu ukradli leta 1993. Po 33 letih ga je policija našla
Novi trend v zmenkarijah dviguje prah
Novi trend v zmenkarijah dviguje prah
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
Kaj moški v resnici iščejo na ribolovu?
dominvrt
Portal
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Ne čakajte na moker madež: 7 mest, kjer lahko skrivoma pušča voda
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
Deževnica na vrtu: pametni nasveti za zbiranje in uporabo vode
okusno
Portal
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ali je jogurt dobra izbira za večerjo?
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
Ozimnica za lene: 7 stvari, ki jih lahko pripravite brez celodnevnega dela
voyo
Portal
Diana
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Živalska patrulja
Živalska patrulja
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907