Lionel Messi ima novega trenerja

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Kily Gonzalez, ki prihaja iz Rosaria, rojstnega mesta zvezdnika Messija, bo poskušal izboljšati slabo formo Miamija, v katero je ekipa zdrsnila pod vodstvom začasnega trenerja Guillerma Hoyosa po premoru v ligi zaradi svetovnega prvenstva. "Inter Miami CF je dosegel dogovor s Cristianom Albertom 'Kilyjem' Gonzalezom, ki bo postal novi glavni trener prve ekipe kluba," so zapisali v izjavi za javnost.

Lionel Messi FOTO: Profimedia

Hoyos bo na položaju ostal, dokler njegov naslednik ne pridobi delovnega dovoljenja za delo v ZDA, so še dodali. Dvainpetdesetletni Gonzalez je v svoji igralski karieri, v kateri je med letoma 1995 in 2005 zbral tudi 56 nastopov za argentinsko reprezentanco, igral na položaju levega krila za evropske zasedbe, kot so Inter Milano, Valencia in Zaragoza.

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Trenersko pot je začel leta 2020 in pred selitvijo v Miami vodil tri argentinske klube. Branilci naslova v ligi MLS so se po premoru sredi sezone zaradi svetovnega prvenstva znašli v težavah, čeprav so svojo zvezdniško zasedbo okrepili z Brazilcem Casemirom, ki je prišel iz Manchester Uniteda.

Ekipa pod vodstvom Hoyosa je izgubila štiri od zadnjih petih tekem, Kljub temu ostaja na drugem mestu vzhodne konference, a za vodilnim Nashvillom zaostaja že za 10 točk. Hoyos je v četrtek prejel kazen prepovedi vodenja na eni tekmi in denarno kazen zaradi večkratnih kršitev pravilnika lige o pravočasnem začetku tekem, saj se je njegova ekipa po polčasih večkrat prepočasi vrnila na igrišče.

Javier Mascherano FOTO: AP