Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Lionel Messi je (do)končno osvojil Ameriko

Fort Lauderdale,, 06. 12. 2025 22.58 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Nogometaši Inter Miamija so zmagovalci ameriške lige MLS. V finalu so na svojem stadionu s 3:1 premagali Vancouver Whitecaps. Za Inter in njegovega največjega zvezdnika Lionela Messija, ki je v finalu prispeval dve asistenci, je to prvi naslov v kratki zgodovini kluba, ki obstaja od leta 2018. Tudi za Vancouver je bil to prvi finale v zgodovini MLS.

Inter Miami je postal 16. različni zmagovalec ameriške lige, največ naslovov ima Los Angeles Galaxy, in sicer šest vključno z lanskim. Sledita DC United s štirimi in Columbus Crew s tremi.

V današnjem finalu v Fort Lauderdalu je Lionel Messi prispeval asistenco za drugi gol Rodriga De Paula v 71. minuti, končni izid pa je globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa postavil Tadeo Allende po novi asistenci Messija.

V osmi minuti je za vodstvo Interja poskrbel kar član gostujoče ekipe Edier Ocampo z avtogolom. Za Vancouver je v 60. minuti izenačil Ali Ahmed.

Vancouver je sicer v tej sezoni izločil Inter v polfinalu severno- in srednjeameriške različice lige prvakov, v MLS pa se ekipi nista srečala vse do finala.

Veselje Lionela Messija ob osvojitvi lige MLS
Veselje Lionela Messija ob osvojitvi lige MLS FOTO: Profimedia

Messi je s slavjem Interja prišel do 13. naslova prvaka v treh različnih prvenstvih. Desetkrat je bil najboljši z Barcelono v španskem, dvakrat pa še s Paris Saint-Germainom v francoskem prvenstvu.

V ZDA je 38-letni Argentinec prišel julija 2023. V prvi, nepolni sezoni se ni uvrstil v končnico, v drugi pa je po daleč najboljšem izkupičku po rednem delu izpadel v prvem krogu proti Atlanti.

V tretji, drugi polni sezoni, pa se je s svojimi dolgoletnimi kolegi pri Barceloni, za klub igrata Jordi Alba in Sergio Busquets, s klopi pa jo vodi Messijev rojak Javier Mascherano, zavihtel na vrh lige MLS.

V njej so to sezono igrali trije Slovenci in se s svojimi klubi uvrstili v končnico. Mitja Ilenič je z New York Cityjem izpadel prav proti Inter Miamiju v polfinalu lige oziroma konferenčnem finalu (1:5), Žan Kolmanič je z Austinom izpadel v prvem krogu oz. konferenčnem četrtfinalu, medtem ko se je Brekalo z Orlandom poslovil v tako imenovanem play-inu.

Organizatorji so ob koncu rednega dela te sezone sporočili, da bo liga leta 2027 spremenila razpored tekmovanja in ga uskladila s koledarjem najboljših lig in reprezentančnih oken Mednarodne nogometne zveze Fife.

MLS trenutno poteka od poznega februarja do zgodnjega decembra, vključujoč redni del sezone in končnico. Po novem pa se bo liga začela sredi julija in končala konec maja. Zimski premor bo od sredine decembra do februarja.

lionel messi mls vancouver whitecaps inter miami
Naslednji članek

Barcelona zaostajala, nato zabila pet golov, Atletico poražen

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385