Lionel Messi je (do)končno osvojil Ameriko

Inter Miami je postal 16. različni zmagovalec ameriške lige, največ naslovov ima Los Angeles Galaxy, in sicer šest vključno z lanskim. Sledita DC United s štirimi in Columbus Crew s tremi.

V današnjem finalu v Fort Lauderdalu je Lionel Messi prispeval asistenco za drugi gol Rodriga De Paula v 71. minuti, končni izid pa je globoko v sodnikovem dodatku drugega polčasa postavil Tadeo Allende po novi asistenci Messija.

V osmi minuti je za vodstvo Interja poskrbel kar član gostujoče ekipe Edier Ocampo z avtogolom. Za Vancouver je v 60. minuti izenačil Ali Ahmed.

Vancouver je sicer v tej sezoni izločil Inter v polfinalu severno- in srednjeameriške različice lige prvakov, v MLS pa se ekipi nista srečala vse do finala.