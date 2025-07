Lionel Messi nadaljuje z izjemnimi predstavami, znova je zabil dva gola

New York, 20. 07. 2025 10.28 | Posodobljeno pred 6 minutami

Argentinec Lionel Messi nadaljuje z izjemnimi predstavami v dresu Inter Miamija. Po seriji petih zaporednih tekem z dvema goloma se na prejšnjem obračunu proti Cincinnatiju ni vpisal med strelce, kar je popravil na sinočnjem obračunu z New York Red Bullom. Znova je namreč zabil dva gola in svojemu moštvu pomagal do zmage po preobratu (5:1).