Argentinski virtuoz se vrača v Španijo

Lionel Messi je že v začetku leta prevzel nadzor nad katalonskim klubom UE Cornella, tokrat pa je naredil precej večji in resnejši korak v profesionalni nogometni rang. Z nakupom kluba iz Alicanteja je vstopil v špansko drugo nogometno druščino, kar dokazuje, da resno načrtuje svojo prihodnost in dolgoročno vlogo v španskem nogometu tudi po koncu igralske kariere.

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Novi izzivi na obzorju

Nakup kluba sicer prihaja v precej občutljivem trenutku za ekipo. Eldense se trenutno bori v spodnjem delu španske drugoligaške konkurence, vodstvo kluba pa je pred kratkim poseglo tudi v strokovno vodstvo in pripeljalo novega trenerja. Messi bo tako s svojo ekipo sodelavcev moral hitro stabilizirati razmere v moštvu, poskrbeti za ustrezne okrepitve in klub popeljati v varno območje lestvice.

CD Eldense FOTO: Posnetek zaslona X

Uradna potrditev sledi v prihodnjih dneh