Argentinski virtuoz se vrača v Španijo

Lionel Messi je že v začetku leta prevzel nadzor nad katalonskim klubom UE Cornella, tokrat pa je naredil precej večji in resnejši korak v profesionalni nogometni rang. Z nakupom kluba iz Alicanteja je vstopil v špansko drugo nogometno druščino, kar dokazuje, da resno načrtuje svojo prihodnost in dolgoročno vlogo v španskem nogometu tudi po koncu igralske kariere.
Novi izzivi na obzorju
Nakup kluba sicer prihaja v precej občutljivem trenutku za ekipo. Eldense se trenutno bori v spodnjem delu španske drugoligaške konkurence, vodstvo kluba pa je pred kratkim poseglo tudi v strokovno vodstvo in pripeljalo novega trenerja. Messi bo tako s svojo ekipo sodelavcev moral hitro stabilizirati razmere v moštvu, poskrbeti za ustrezne okrepitve in klub popeljati v varno območje lestvice.
Uradna potrditev sledi v prihodnjih dneh
Celoten posel je, kar se tiče dogovora med obema stranema, že sklenjen, čeprav celoten postopek še čaka na zadnje uradne korake in skrbni pregled tekmovanja. Španski mediji ugibajo, da bi Messija lastništvo drugoligaša stalo okoli 12 milijonov evrov.
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