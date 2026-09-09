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Nogomet

Argentinski virtuoz se vrača v Španijo

Alicante, 09. 09. 2026 16.16 pred 30 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.I.
Messi v Kolkati

Lionel Messi se ne dokazuje več le z zadetki na zelenici, temveč je vse bolj povezan tudi z delom zunaj nogometnih zelenic. Argentinski zvezdnik naj bi dosegel dogovor o nakupu 100-odstotnega lastniškega deleža španskega drugoligaša CD Eldense.

Lionel Messi je že v začetku leta prevzel nadzor nad katalonskim klubom UE Cornella, tokrat pa je naredil precej večji in resnejši korak v profesionalni nogometni rang. Z nakupom kluba iz Alicanteja je vstopil v špansko drugo nogometno druščino, kar dokazuje, da resno načrtuje svojo prihodnost in dolgoročno vlogo v španskem nogometu tudi po koncu igralske kariere.

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Nakup kluba sicer prihaja v precej občutljivem trenutku za ekipo. Eldense se trenutno bori v spodnjem delu španske drugoligaške konkurence, vodstvo kluba pa je pred kratkim poseglo tudi v strokovno vodstvo in pripeljalo novega trenerja. Messi bo tako s svojo ekipo sodelavcev moral hitro stabilizirati razmere v moštvu, poskrbeti za ustrezne okrepitve in klub popeljati v varno območje lestvice.

CD Eldense
CD Eldense
FOTO: Posnetek zaslona X

Uradna potrditev sledi v prihodnjih dneh

Celoten posel je, kar se tiče dogovora med obema stranema, že sklenjen, čeprav celoten postopek še čaka na zadnje uradne korake in skrbni pregled tekmovanja. Španski mediji ugibajo, da bi Messija lastništvo drugoligaša stalo okoli 12 milijonov evrov.

Lionel Messi nogomet CD Eldense španska liga investicija

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KOdOvce
09. 09. 2026 16.46
Da bo lahko sel iz ZDA
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