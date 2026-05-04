Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Messi v dirkalniku Formule 1: Prizor iz Miamija, ki je navdušil svet

Miami, 04. 05. 2026 14.03 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
R.S.
Lionel Messi

V nedeljo je dirkališče v Miamiju gostilo najboljše dirkače Formule 1. Dirko je dobil vodilni v prvenstvu Kimi Antonelli pred Landom Norrisom in Oscarjem Piastrijem. Na prizorišču ni manjkalo niti svetovnih zvezdnikov. Eden izmed njih je bil tudi prvi zvezdnik tamkajšnjega kluba Inter Miami Lionel Messi, ki se ni mogel upreti, da ne bi sedel v dirkalnik Formule 1.

Dirka svetovnega prvenstva Formule 1 v Miamiju je bila zaradi močne nevihte in udarov strel pod vprašajem, vremenska situacija pa se je do starta precej izboljšala. Razburljivo dirko s številnimi odličnimi prehitevanji in nekaj nesrečami je dobil Kimi Antonelli, ki je v skupnem seštevku povišal prednost pred zasledovalci in postal prvi, ki je v Miamiju s prvega startnega položaja prišel do zmage. Družbo na stopničkah sta mu delala še dirkača McLarna Lando Norris in Oscar Piastri.

Preberi še Neymar na treningu fizično obračunal s sinom nekdanjega zvezdnika Reala

Kljub razburljivi dirki je bil soj žarometov usmerjen tudi na dogajanje ob dirkališču, kjer so se družili številni svetovni zvezdniki. Eden izmed njih je bil prvi zvezdnik Inter Miamija Lionel Messi, ki si je s svojo družino ogledal nedeljsko dirko. Argentinec je prispel na prizorišče in takoj preusmeril pozornost. Kamere, ki običajno spremljajo avtomobile, so se obrnile proti argentinskemu superzvezdniku, ki je v nekaj minutah postal središče pozornosti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Aktualnega svetovnega prvaka z argentinsko reprezentanco so sprejeli v Mercedesovo garažo, kjer je imel dostop do enega od njihovih dirkalnikov. Argentinec je dobil ekskluzivno izkušnjo, ki jo le redko dobijo celo člani osebja ekip.

Še en vrhunec je bilo tudi Messijevo srečanje s Francom Colapintom, argentinskim dirkačem, ki še naprej pušča svoj pečat v Formuli 1. Colapinto je na nedeljski dirki v primerjavi s startnim položajem pridobil eno mesto in dirko končal na sedmem mestu. Karavana kraljice motošporta se čez tri tedne seli v Kanado.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
formula 1 messi miami dirkalnik

Marcelino po koncu sezone zapušča klop Villarreala

Neymar na treningu fizično obračunal s sinom nekdanjega zvezdnika Reala

24ur.com Messi z golom in podajo junak tekme v Nici
24ur.com Finale v znamenju dvoboja Messi – Mbappe
24ur.com Messi po veličastnem sprejemu na Monumentalu dosegel 800. gol v karieri
24ur.com Sergio Ramos: Messi je najboljši, kar jih je dal nogomet
24ur.com Messi z dvema zadetkoma Miami popeljal do prve zmage v končnici
24ur.com Messi 'najtrofejnejši' v zgodovini, Neymar znova 'osovražen'
24ur.com Zvezdniške tribune na Messijevem prvencu v dresu novega kluba
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 15
  • 16
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Britanska princesa znova noseča
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
"Izgubljeni so": slovenska strokovnjakinja razkriva, kaj se dogaja z mladimi
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Igralec ob rojstnem dnevu ganil z družinsko fotografijo
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
Zgodba, ki se je začela zaradi otrok, danes pa jo pozna cela Slovenija
zadovoljna
Portal
Pokazala dekolte v obleki, ki ni ostala neopažena
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Razkrivamo, kje so Slovenke in Slovenci preživeli prvomajske praznike
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Princesa sporočila veselo novico in razveselila kralja
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
Kontroverzna obutev iz 2000-ih spet navdušuje
vizita
Portal
Išias in bolečine v križu: kaj res pomaga
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Dvanajstletni deček je med vojno izgubil roko in vid. To ga ni odvrnilo od tega, da se uči brati
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Lahko preprost test razkrije prisotnost pljučnega raka?
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
Zdravniki svarijo: Ta navidezno nedolžna jutranja navada lahko škoduje srcu
cekin
Portal
Pogodba z otroki: Ali je uradni dogovor rešitev za sobivanje?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Kako obvladati težavne sodelavce na delovnem mestu?
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Gostinec zaračunal 20 evrov za prazno mesto pri mizi
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
moskisvet
Portal
F1-kamera se v Miamiju ni mogla 'odlepiti' od hrvaške starlete
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Radar: kako daleč vas lahko dejansko zaznajo in kdaj je že prepozno
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Slovenski rock zavit v črno: poslovil se je legendarni Saša Bole
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
Kdaj jesti, da shujšate? Nova študija razkriva najboljši čas dneva
dominvrt
Portal
Delovna akcija: Zahtevna prenova doma s težko zgodbo
To so gospodinjska dela, ki jih otroci lahko opravljajo glede na starost
To so gospodinjska dela, ki jih otroci lahko opravljajo glede na starost
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Dodatek, ki izboljša rast paradižnika
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
okusno
Portal
Hitra in enostavna kosila iz sestavin, ki jih že imate doma
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Hranljiv obrok v 5 minutah: napitek, ki nasiti in napolni z energijo
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
Delovna akcija
Delovna akcija
FNC 30
FNC 30
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692