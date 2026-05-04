Messi v dirkalniku Formule 1: Prizor iz Miamija, ki je navdušil svet

Dirka svetovnega prvenstva Formule 1 v Miamiju je bila zaradi močne nevihte in udarov strel pod vprašajem, vremenska situacija pa se je do starta precej izboljšala. Razburljivo dirko s številnimi odličnimi prehitevanji in nekaj nesrečami je dobil Kimi Antonelli , ki je v skupnem seštevku povišal prednost pred zasledovalci in postal prvi, ki je v Miamiju s prvega startnega položaja prišel do zmage. Družbo na stopničkah sta mu delala še dirkača McLarna Lando Norris in Oscar Piastri .

Kljub razburljivi dirki je bil soj žarometov usmerjen tudi na dogajanje ob dirkališču, kjer so se družili številni svetovni zvezdniki. Eden izmed njih je bil prvi zvezdnik Inter Miamija Lionel Messi , ki si je s svojo družino ogledal nedeljsko dirko. Argentinec je prispel na prizorišče in takoj preusmeril pozornost. Kamere, ki običajno spremljajo avtomobile, so se obrnile proti argentinskemu superzvezdniku, ki je v nekaj minutah postal središče pozornosti.

Aktualnega svetovnega prvaka z argentinsko reprezentanco so sprejeli v Mercedesovo garažo, kjer je imel dostop do enega od njihovih dirkalnikov. Argentinec je dobil ekskluzivno izkušnjo, ki jo le redko dobijo celo člani osebja ekip.

Še en vrhunec je bilo tudi Messijevo srečanje s Francom Colapintom, argentinskim dirkačem, ki še naprej pušča svoj pečat v Formuli 1. Colapinto je na nedeljski dirki v primerjavi s startnim položajem pridobil eno mesto in dirko končal na sedmem mestu. Karavana kraljice motošporta se čez tri tedne seli v Kanado.