Lionel Scaloni ostaja selektor Argentine vsaj do 2026

Lionelu Scaloniju je po lanskem zmagoslavju v Katarju potekla pogodba z Afo, a je bilo bolj ali manj jasno, da bo ostal na klopi gavčev. Predsednik argentinske zveze Claudio Tapia in Scaloni sta se za podaljšanje pogodbe dogovorila v Parizu, kjer bo drevi podelitev letnih nagrad Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Scaloni je nato četa 2021 Argentino popeljal na vrh južnoameriškega prvenstva Cope Americe. Šlo je za prvo mednarodno trofejo Argentine po letu 1993. Nato pa je z zmago nad Francijo v finalu v Katarju Lionela Messija in ekipo pripeljal še do močno želenega tretjega naslova svetovnih prvakov.

Scaloni pred prevzemom gavčev še ni deloval kot glavni trener katere koli članske ekipe. Deloval je le kot pomočnik trenerja pri Sevilli in Argentini ter kot glavni trener argentinske reprezentance do 20 let.