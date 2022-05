Litovec v zmajevem gnezdu

Lasickas, ki je kot prost nogometaš podpisal pogodbo do 30. junija 2024, se bo v Ljubljano preselil po koncu junijske reprezentančne akcije, med katero bo Litvi pomagal na štirih tekmah Lige narodov proti Luksemburgu, Turčiji (dva obračuna) in Ferskim otokom.

Justas Lasickas , ki se znajde tudi na položaju krilnega napadalca, je kariero začel pri Žalgirisu iz rojstne Vilne. Leta 2017 je kot posojen odšel v Srbijo, kjer je kot član Zemuna odigral 34 tekem in zabil tri gole. Sledil je prestop na Poljsko, kjer je bil leto dni član Jagiellonie iz Bielstoka. Od leta 2019 si je nato kruh spet služil v Srbiji, in sicer pri prvoligaškem klubu Voždovac iz Beograda. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih zbral 36 nastopov, tri zadetke in dve podaji. Zadnji nastop za Voždovac, s katerim je osvojil visoko peto mesto v prvi srbski ligi, je zabeležil v nedeljo, in sicer pred kar 41.300 gledalci na Marakani, kjer je njegov klub s Crveno zvezdo izgubil z 1:3. V svoji profesionalni karieri je novi Zmaj v statistiko vpisal 152 tekem, 10 golov in osem podaj. Lasickas je vse od leta 2018 dalje tudi član reprezentance Litve. V dresu z državnim grbom je zbral 32 nastopov in v statistiko vpisal dva zadetka ter tri podaje. Pred tem je redno igral tudi za mlajše selekcije svoje države. "Vesel sem, ker smo lahko v Ljubljano pripeljali nogometaša, ki je odigral že več kot 30 tekem za reprezentanco svoje države. Justas je igralec, ki se povsem sklada z našo filozofijo nogometne igre. Dejansko smo krvavo potrebovali takšnega nogometaša. Dobili smo hitrega nogometaša, ki je sposoben 90 minut odigrati na zelo visoki ravni. Ne dvomim, da bo Lasickas predstavljal dodano vrednost naši ekipi. Navsezadnje smo ga spremljali zadnjih šest mesecev in se prepričali, da gre za nogometaša, ki ga Olimpija ta hip še kako potrebuje," je novinca med zmaji v izjavi za uradno spletno stran kluba pozdravil športni direktor Olimpije Mladen Rudonja .

Vratar Vidovšek ostaja v Ljubljani

Mladi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je v zadnjem krogu sezone debitiral v golu zmajev in na tekmi s Celjem tudi po zaslugi nekaj svojih odličnih obramb ohranil mrežo nedotaknjeno. Toda medtem ko so njegovi soigralci dan po koncu sezone 2021/22 odhiteli na dopust, je 22-letnik odšel v pisarno Olimpije. Ne brez razloga. V družbi vodilnih ljudi zeleno-belih je namreč podpisal novo pogodbo z ljubljanskim klubom, in to vse do leta 2025.

Kar dva metra visoki čuvaj mreže se bo tako še naprej dokazoval v Ljubljani, kamor je prišel januarja 2021 iz ciprskega kluba Agia Napa. Kariero je začel pri Dravogradu, bil leto dni pri Bravu, nato pa ga je pot odpeljala v Italijo. Tam je podpisal za Atalanto iz Bergama, nato pa se kot posojen dokazoval še pri Pescari in Reggini. Na debi v golu članskega moštva Olimpije je čakal kar nekaj časa, vmes zaigral na nekaj prijateljskih tekmah, v nedeljo pa le dočakal svoj prvi zvezdniški trenutek v karieri. Tudi po njegovi zaslugi je Olimpija, s katero je v soboto novo pogodbo (prav tako do leta 2025) podpisal tudi kapetan Timi Max Elšnik, premagala Celje z rezultatom 2:0 in sezono 2021/22 sklenila na tretjem mestu lestvice.