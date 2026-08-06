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Nogomet

Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu

Ljubljana, 06. 08. 2026 12.48 pred 4 dnevi 2 min branja 29

Avtor:
A.M.
Luke Littler

Vsem ljubiteljem pikada je Luke Littler dobro poznano ime. V svojem športu je že skoraj eno leto svetovna številka ena, hkrati pa je prepričan, da je daleč najboljši športnik svoje generacije. "Lamine Yamal najboljši 19-letnik? Ne, ni," je samozavestno povedal Anglež, ki meni, da mu za naziv najboljšega športnika na svetu lahko konkurira le teniški zvezdnik Jannik Sinner.

Kimi Antonelli je na lestvici Formule 1 na vrhu daleč pred konkurenco, treba pa je izpostaviti, da je letošnja sezona prva, v kateri zares izstopa. Lamine Yamal je poleti postal svetovni nogometni prvak, a so v španski zasedbi izstopali drugi igralci, med njimi Pau Cubarsi, ki je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša prvenstva.

Lamine Yamal in Pau Cubarsi sta soigralca tudi na klubski ravni.
Lamine Yamal in Pau Cubarsi sta soigralca tudi na klubski ravni.
FOTO: Profimedia

To je le nekaj 19-letnikov, ki v svojih športih spadajo med najboljše. Antonelli med najboljše dirkače, Yamal med najboljše napadalce, Cubarsi med najboljše branilce. Nihče od omenjenih pa ne izstopa tako kot Luke Littler v pikadu. Anglež je pri 19 letih osvojil vse najpomembnejše lovorike, vključno z dvema naslovoma svetovnega prvaka.

Od lanskega novembra je na 76 obračunih vknjižil 66 zmag, v pogovoru za britanski The Sun pa je med drugim spregovoril tudi o primerjavah z Yamalom. "Španija je osvojila svetovno prvenstvo in vsi govorijo o Yamalu. V resnici ni naredil veliko, kajne? Dosegel je en gol. Je najboljši 19-letnik na svetu? Ne, ni. Dokler zmagujem, igram dobro in osvajam lovorike, je to vse, kar je pomembno," je o mladem Špancu dejal Littler.

Luke Littler je januarja drugič zapored postal svetovni prvak.
Luke Littler je januarja drugič zapored postal svetovni prvak.
FOTO: AP

Littler je dobil tudi vprašanje, ali je trenutno najbolj dominanten športnik na svetu. "Potem ko je Jannik Sinner osvojil Wimbledon, je težko reči. Ampak glede na to, kako zmagujem tekme, kako igram in osvajam lovorike, sem verjetno najboljši," je odgovoril leta 2007 rojeni igralec pikada, ki med profesionalci igra že več kot dve leti in pol.

pikado luke littler nogomet lamine yamal
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KOMENTARJI29

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06. 08. 2026 17.38
Prenapihnjeni glasni Anglež. Klasika
Odgovori
+0
1 1
Šumsko voče
06. 08. 2026 15.43
Nisem vedel da je pikado šport
Odgovori
+1
2 1
Voly
06. 08. 2026 15.22
Nerazgledan, neinteligenten, samovšečen narcisek!
Odgovori
+2
3 1
SIX7
06. 08. 2026 15.21
ne bo drzalo, ker najboljsi sportnik na svetu je martin strel!!!
Odgovori
+4
4 0
Mosquito
06. 08. 2026 15.09
lol
Odgovori
+1
1 0
Samo navijač
06. 08. 2026 14.39
Ahahaha srotek. Za Pogačarja si niko i nista, nula..
Odgovori
+5
5 0
REAList7
06. 08. 2026 14.09
Hahahah, bravo A.M. za članek :D tip je prikazal kako se prikliče farselonarje v parih minutah, kot kužki so :D dobro si jih natreniral :D
Odgovori
-3
4 7
REAList7
06. 08. 2026 14.11
Lopataš, sedi! Kolerik, ti pa prostor! Hahahah
Odgovori
-3
4 7
Loptass
06. 08. 2026 14.30
Zakaj pa si ti tukaj?
Odgovori
+3
5 2
Kolllerik
06. 08. 2026 15.06
Neposrečena izjava in abotna primerjava petelinčkov z alfa samcem
Odgovori
+0
2 2
cripstoned
06. 08. 2026 14.07
Vse kar ima yamal je hajp...trenutno ga ni niti med top 5mladimi igralci na svetu kaj sele med top 10 najboljsimi igralci...to je realnost jasno da se farsici ne bodo strinjali z mano ampak njihovo mnenje tako ali tako ne steje..
Odgovori
-3
4 7
bububu123
06. 08. 2026 14.44
od vseh komentatorjev tu gor. šteje le tvoje mnjenje!! bravo... Sedaj pa v jok, ker bo Rodri podpisal za Barco
Odgovori
+3
4 1
Loptass
06. 08. 2026 13.46
Človek ne vem če pride peš v 4. etažo, pa se pogovarja o športu in kdo je boljši.
Odgovori
+2
6 4
Kratki
06. 08. 2026 13.43
Debelinko🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
6 4
Kolllerik
06. 08. 2026 13.42
Balin majstor se oglaša 😁🤣🤣
Odgovori
+2
6 4
tito73
06. 08. 2026 13.36
Če je "pikado" šport pol je tudi "človek ne jezi se"! 😂😂😂
Odgovori
+6
7 1
soseda
06. 08. 2026 13.27
Ta jih pa piha, ha ha ha, sem mu komaj vse brade preštel.
Odgovori
+7
7 0
prost1
06. 08. 2026 13.26
A ste prepričani, da ste pripeli pravo fotografijo? Tale možakar s pokalom v roki je star vsaj 45 let.
Odgovori
+1
2 1
bububu123
06. 08. 2026 13.26
kebab majster, teči na treningu 2x dnevno, ne pa palčke v tablo metati
Odgovori
+7
7 0
street45
06. 08. 2026 13.18
Rad bi vidu tega "najboljšega športnika", vozit 3 tedne na kolesu po Franciji na 40 stopinjah.
Odgovori
+8
8 0
Janezizl
06. 08. 2026 13.12
Pogačar je najboljši športnik na svetu in to brez enega samega dvoma.
Odgovori
+10
11 1
Gigson
06. 08. 2026 13.05
Neumnost je primerjat pikado z nogometom.
Odgovori
+9
9 0
Tami69
06. 08. 2026 12.56
Smeh
Odgovori
+8
8 0
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