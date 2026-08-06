Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu

Kimi Antonelli je na lestvici Formule 1 na vrhu daleč pred konkurenco, treba pa je izpostaviti, da je letošnja sezona prva, v kateri zares izstopa. Lamine Yamal je poleti postal svetovni nogometni prvak, a so v španski zasedbi izstopali drugi igralci, med njimi Pau Cubarsi , ki je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša prvenstva.

To je le nekaj 19-letnikov, ki v svojih športih spadajo med najboljše. Antonelli med najboljše dirkače, Yamal med najboljše napadalce, Cubarsi med najboljše branilce. Nihče od omenjenih pa ne izstopa tako kot Luke Littler v pikadu. Anglež je pri 19 letih osvojil vse najpomembnejše lovorike, vključno z dvema naslovoma svetovnega prvaka.

Od lanskega novembra je na 76 obračunih vknjižil 66 zmag, v pogovoru za britanski The Sun pa je med drugim spregovoril tudi o primerjavah z Yamalom. "Španija je osvojila svetovno prvenstvo in vsi govorijo o Yamalu. V resnici ni naredil veliko, kajne? Dosegel je en gol. Je najboljši 19-letnik na svetu? Ne, ni. Dokler zmagujem, igram dobro in osvajam lovorike, je to vse, kar je pomembno," je o mladem Špancu dejal Littler.