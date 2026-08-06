Littler udaril po Yamalu: Ni naredil veliko, sem najboljši športnik na svetu

Kimi Antonelli je na lestvici Formule 1 na vrhu daleč pred konkurenco, treba pa je izpostaviti, da je letošnja sezona prva, v kateri zares izstopa. Lamine Yamal je poleti postal svetovni nogometni prvak, a so v španski zasedbi izstopali drugi igralci, med njimi Pau Cubarsi, ki je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša prvenstva.
To je le nekaj 19-letnikov, ki v svojih športih spadajo med najboljše. Antonelli med najboljše dirkače, Yamal med najboljše napadalce, Cubarsi med najboljše branilce. Nihče od omenjenih pa ne izstopa tako kot Luke Littler v pikadu. Anglež je pri 19 letih osvojil vse najpomembnejše lovorike, vključno z dvema naslovoma svetovnega prvaka.
Od lanskega novembra je na 76 obračunih vknjižil 66 zmag, v pogovoru za britanski The Sun pa je med drugim spregovoril tudi o primerjavah z Yamalom. "Španija je osvojila svetovno prvenstvo in vsi govorijo o Yamalu. V resnici ni naredil veliko, kajne? Dosegel je en gol. Je najboljši 19-letnik na svetu? Ne, ni. Dokler zmagujem, igram dobro in osvajam lovorike, je to vse, kar je pomembno," je o mladem Špancu dejal Littler.
Littler je dobil tudi vprašanje, ali je trenutno najbolj dominanten športnik na svetu. "Potem ko je Jannik Sinner osvojil Wimbledon, je težko reči. Ampak glede na to, kako zmagujem tekme, kako igram in osvajam lovorike, sem verjetno najboljši," je odgovoril leta 2007 rojeni igralec pikada, ki med profesionalci igra že več kot dve leti in pol.
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