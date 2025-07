Livaja naj bi priznal spor z varnostnikom, Hajduk pa grozi s tožbo

Nogometni svet na Balkanu je pretresel škandal, v središču katerega so bili nogometaši splitskega Hajduka. Incident, ki se je zgodil na Bledu, še naprej buri duhove – zdaj so v javnost pricurljale nove informacije. Po naših neuradnih informacijah naj bi Marko Livaja slovenski policiji priznal, da se je sprl z varnostnikom, nejasno pa ostaja, ali je priznal tudi fizični obračun.

Kot smo prvi poročali, naj bi do incidenta prišlo, ko je skupina približno 15 članov splitskega Hajduka zapustila lokal Devil na Bledu in na sprehajališču ob hotelu predvajala glasbo. Ob prvi uri zjutraj so jih ustavili varnostniki in jih opozorili, da motijo javni red in mir. Po naših informacijah naj bi eden od varnostnikov udaril 21-letnega nogometaša Dominika Prpića, v njegovo obrambo pa naj bi stopil prvi zvezdnik Splitčanov in kapetan ekipe Marko Livaja. Slednji naj bi udaril varnostnika, pri tem pa naj bi mu izbil zob.

Marko Livaja je bil v svoji bogati karieri že večkrat v središču škandalov, ki kazijo njegov nesporen nogometni talent. FOTO: Profimedia icon-expand

Po poročanju net.hr je Hajduk izdal izjavo, v kateri je potrdil, da je prišlo do besednega spora, in naj bi napovedal tožbo proti medijem ter varnostnemu podjetju SSO Security. Ob tem naj bi pri Hajduku zanikali, da bi nogometaši sodelovali v pretepu ali kogarkoli poškodovali. Policiji naj bi pojasnili, da je Livaja zgolj poskušal zaščititi mlajšega soigralca, potem ko naj bi mu varnostnik ukazal, naj izklopi glasbo, in ga nato celo udaril. Varnostno podjetje, ki se je znašlo v incidentu s Hrvati, vse očitke zavrača in vztraja, da so njihovi zaposleni zgolj opravljali svoje delo. Hrvaški novinar Boris Jovičić je v četrtek v športnih minutah oddaje RTL Danes razkril, da naj bi varnostnik zahteval celo 5000 evrov, da bi se zadeva prikrila in ne prišla v javnost. Policija je potrdila, da vodi postopek proti dvema osebama zaradi suma kaznivega dejanja, vendar podrobnosti ne razkrivajo. Iz SSO Security so sporočili, da je bil eden njihovih varnostnikov poškodovan, vendar podjetje ne namerava vložiti kazenske ovadbe.

Predsednik Hajdukovega Nadzornega odbora: Ni bilo nič spektakularnega

Ljubo Pavasović Visković je bil izvoljen na položaj novega predsednika Nadzornega odbora Hajduka. Za N1 je komentiral dogajanje na Bledu – domnevni pretep med Markom Livajo in varnostnikom.

