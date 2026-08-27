Livaković se pridružuje Barceloni, negotova prihodnost Poljaka

Dominik Livaković ima za seboj ogromno mednarodnih izkušenj. Najbolj je nase opozoril na svetovnem prvenstvu 2022, kjer je bil eden ključnih igralcev hrvaške reprezentance. Pred prihodom v Barcelono je branil za Dinamo Zagreb in Fenerbahče, zdaj pa ga čaka največji klubski izziv v karieri.

V Barceloni bo zanimiva predvsem hierarhija med vratarji. Joan García ostaja prva izbira, Livaković pa prihaja kot zelo izkušen vratar, ki lahko predstavlja kakovostno alternativo. To pa pomeni, da je položaj Wojciech Szczesnyja še nekoliko bolj zapleten.