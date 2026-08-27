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Nogomet

Livaković se pridružuje Barceloni, negotova prihodnost Poljaka

Barcelona, 27. 08. 2026 12.02 pred 44 minutami 2 min branja 3

Avtor:
K.I.
Livaković

Barcelona je danes pozdravila novo okrepitev med vratnicama. V katalonski klub prihaja hrvaški reprezentančni vratar Dominik Livaković, ki je v zadnjih letih postal eden najbolj prepoznavnih vratarjev na Hrvaškem. Njegov prihod pa ne pomeni le dodatne konkurence v vratih Barcelone, temveč tudi precej zanimanja o prihodnosti Wojciecha Szczesnyja.

Dominik Livaković ima za seboj ogromno mednarodnih izkušenj. Najbolj je nase opozoril na svetovnem prvenstvu 2022, kjer je bil eden ključnih igralcev hrvaške reprezentance. Pred prihodom v Barcelono je branil za Dinamo Zagreb in Fenerbahče, zdaj pa ga čaka največji klubski izziv v karieri.

V Barceloni bo zanimiva predvsem hierarhija med vratarji. Joan García ostaja prva izbira, Livaković pa prihaja kot zelo izkušen vratar, ki lahko predstavlja kakovostno alternativo. To pa pomeni, da je položaj Wojciech Szczesnyja še nekoliko bolj zapleten.

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Poljak je v Barcelono prišel kot izkušena rešitev in si hitro pridobil simpatije navijačev. Čeprav je sprva kazalo, da bo njegova prisotnost v klubu pomembna tudi v prihodnosti, prihod Livakovića nakazuje drugačen načrt. Szczesnyjeva pogodba velja do konca sezone 2026/27, zato bi lahko bila njegova naslednja sezona tudi zadnja v dresu Barcelone. Livaković bo tako moral sprejeti vlogo drugega vratarja, vendar je pri njegovem prihodu pomembno predvsem to, da Barcelona očitno razmišlja dolgoročno. Če bo po Szczesnyjevem odhodu potrebovala izkušenega vratarja, ima zdaj rešitev že v svojih vrstah.

Joan Garcia ostaja prva izbira med vratnicama Barcelone
Joan Garcia ostaja prva izbira med vratnicama Barcelone
FOTO: Profimedia

Za Szczesnyja pa bo prihodnost precej manj jasna. Pri 36 letih se bo moral boriti za vsako priložnost, obenem pa bo moral dokazati, da lahko še vedno konkurira mlajšim in ambicioznim vratarjem. Prihod Livakovića zato ni zgolj nova okrepitev Barcelone, ampak je tudi pomemben znak, da se obdobje Wojciecha Szczesnyja v katalonskem klubu počasi približuje koncu.

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KOMENTARJI3

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Loptass
27. 08. 2026 12.19
Dobrodošel. Za nekatere pa bi bila okrepitev tudi transfer iz Albaceteja.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
27. 08. 2026 12.15
Ahahahahaha to je ta uprava ..kaksni amaterji so pri ropaloni...
Odgovori
+0
3 3
Clovek
27. 08. 2026 12.21
140 mil za povprečnega igralca hahahaha
Odgovori
+2
2 0
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