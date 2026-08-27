Livaković se pridružuje Barceloni, negotova prihodnost Poljaka

Dominik Livaković ima za seboj ogromno mednarodnih izkušenj. Najbolj je nase opozoril na svetovnem prvenstvu 2022, kjer je bil eden ključnih igralcev hrvaške reprezentance. Pred prihodom v Barcelono je branil za Dinamo Zagreb in Fenerbahče, zdaj pa ga čaka največji klubski izziv v karieri.
V Barceloni bo zanimiva predvsem hierarhija med vratarji. Joan García ostaja prva izbira, Livaković pa prihaja kot zelo izkušen vratar, ki lahko predstavlja kakovostno alternativo. To pa pomeni, da je položaj Wojciech Szczesnyja še nekoliko bolj zapleten.
Poljak je v Barcelono prišel kot izkušena rešitev in si hitro pridobil simpatije navijačev. Čeprav je sprva kazalo, da bo njegova prisotnost v klubu pomembna tudi v prihodnosti, prihod Livakovića nakazuje drugačen načrt. Szczesnyjeva pogodba velja do konca sezone 2026/27, zato bi lahko bila njegova naslednja sezona tudi zadnja v dresu Barcelone. Livaković bo tako moral sprejeti vlogo drugega vratarja, vendar je pri njegovem prihodu pomembno predvsem to, da Barcelona očitno razmišlja dolgoročno. Če bo po Szczesnyjevem odhodu potrebovala izkušenega vratarja, ima zdaj rešitev že v svojih vrstah.
Za Szczesnyja pa bo prihodnost precej manj jasna. Pri 36 letih se bo moral boriti za vsako priložnost, obenem pa bo moral dokazati, da lahko še vedno konkurira mlajšim in ambicioznim vratarjem. Prihod Livakovića zato ni zgolj nova okrepitev Barcelone, ampak je tudi pomemben znak, da se obdobje Wojciecha Szczesnyja v katalonskem klubu počasi približuje koncu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.