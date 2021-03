Chelsea s polnim izkupičkom na Anfield Roadu

Zagrizena angleška tekmeca sta dvoboj začela previdno in disciplinirano in kar se da obrambno naravnano, tako da uvodoma vratarja obeh ekip nista imela dela. Prvi nalet je uprizoril Liverpool, ki je na zadnjih petih tekmah le enkrat zmagal, a brez učinka. Londončani, ki po prihodu nemškega trenerja Thomasa Tuchla igrajo kot prerojeni, so hitro odgovorili in celo prišli do zadetka, ko je po hitrem protinapadu zadel Timo Werner , ki je sam stekel pred Alissona Beckerja , ga premagal, a je VAR, odločali so centimetri, preprečil veselje modrih. Londončanov razveljavljeni gol ni posebej potrl, še pred koncem prvega polčasa jim je le uspelo zadeti. Podoben protinapad je s strelom z roba kazenskega prostora odlično zaključil angleški reprezentant Mason Mount (0:1). Chelsea je bil v prvem delu boljši nasprotnik navkljub dejstvu, da je bila posest žoge na strani rdečih. Domačim namreč v prvih 45 minutah ni uspelo niti enkrat sprožiti v okvir gostujočih vrat, Londončani pa so imeli precej več konkretnih priložnosti, še najbolj je bil v napadu aktiven "nesrečni" Werner.

V nadaljevanje so gostitelji vstopili precej bolj podjetno in Londončane hitro stisnili pred vrata. Pritisk rdečih je bil v prvih minutah silovit, a ni obrodil sadov. Chelsea se je v drugem polčasu, vsaj v uvodnem obdobju, nepričakovano povsem usmeril k obrambni taktiki, svoje priložnosti za gol pa iskal predvsem v protinapadih. Nalet redsov je hitro pojenjal in gostje so spet prevzeli pobudo in bili vnovič prek Wernerja zelo blizu drugemu golu, ki bi jim povsem odprl pot do zmage. Tudi tokrat je bil v situaciji "ena na ena" uspešnejši domači čuvaj mreže Alisson in svoje moštvo ohranil pri življenju. Liverpool se je v preostanku tekme močno trudil priti vsaj do izenačenja, a to vnovič ni bil napadalno gledano ploden večer redsov, ki jim v preostanku sezone v Premier League sledi krčevita borba za preboj v Ligo prvakov v naslednji sezoni. Chelsea pa pod taktirko Tuchla vse bolj blesti ...