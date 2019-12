Liverpool ostaja neporažen, zmago na Anfieldu zagotovil Salah

V angleškem nogometnem prvenstvu sta 17. krog otvorila Liverpool in Watford. Vodilno moštvo Premier League ostaja neporaženo, varovanci Jürgena Kloppa so zabeležili že 16. zmago. Tokrat so slavili z 2:0, oba gola je dosegel Mo Salah.

Obračun Liverpoola in Watforda. FOTO: AP Liverpool tudi po 17. krogu angleškega prvenstva ostaja neporažen. Za redse je bila to že 16. zmaga, bili so boljši od Watforda z 2:0. Watford je bil dober tekmec, ki si je tudi priigral kar nekaj zrelih priložnosti, a napadalci niso uspeli doseči gola. tekma Trener Jürgen Klopp je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, James Milner, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Xherdan Shaqiri, Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah. Gostitelji so povedli v 38. minuti iz hitrega protinapada, ki ga je zaključil Mo Salah z izvrstnim strelom v zgornji kot vrat, Ben Foster je bil nemočen. Watford je imel v prvem polčasu dve izjemni priložnosti, zamudila sta jih Doucoure in Sarr. V drugem polčasu je v 50. minuti Sadio Mane dosegel gol, a ga je glavni sodnik po ogledu videoposnetka (VAR) razveljavil zaradi prepovedanega položaja. Za Watford sta znova imela priložnost Doucoure in Sarr, a je bil vratar Alisson končni zmagovalec. Ob koncu tekme je še en gol dosegel Salah za zmago z 2:0, Liverpool pa je že pri 49 točkah. Jürgen Klopp FOTO: AP Izid:

Liverpool - Watford 2:0 (1:0) lestvica