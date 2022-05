Liverpool ali Manchester City? O prvaku bo odločil zadnji krog

V primeru današnjega poraza rdečih bi Manchester City krog pred koncem že lahko slavil naslov drugi zaporedni naslov prvaka Premier lige, a je Liverpool sinjemodrim prekrižal načrte. Varovanci Jürgena Kloppa , ki je ob odsotnosti Mohameda Salaha , Virgila van Dijka in Fabinha nekoliko premešal ekipo na igrišču, so se že po 13ih minutah igre znašli v zaostanku. Po prodoru po levi strani je z roba kazenskega prostora z desnico zadel Nathan Redmond , že pet minut kasneje pa je po prostem strelu z glavo izenačil Roberto Firminho , a je bilo njegovo veselje kratkotrajno, saj se je nahajal v prepovedanem položaju.

Rezultat je nato še pred polčasem (regularno) poravnal Takumi Minamino. Japonec je kronal lepo akcijo Redsov in žogo z močnim in natančnim strelom z desnico poslal v Southamptonovo mrežo. Ob polčasu je bil Klopp primoran v menjavo zaradi še ene poškodbe, saj Joe Gomez ni mogel nadaljevati z igro. Vstopil je kapetan Jordan Henderson in Liverpool je zaigral povsem drugačno igro. Že v 48. minuti je bil blizu zadetka Diogo Jota, ki je po podaji Konstantinosa Tsimikasa z levico za las meril mimo desne vratnice. Po dobri uri igre pa se je le javil junak, ki ga je Liverpool potreboval. Joel Matip je bil po odbitem kotu in dobri meri sreče uspešen s strelom z glavo in Redsi bodo lahko mirno spali do nedelje, ko nas čaka odločilni zadnji krog.