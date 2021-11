Poslastica na Anfieldu: Liverpool lahko potrdi napredovanje, za Atletico bi bila že točka vredna zlata

Sredin spored četrtega kroga Lige prvakov bosta začinila Liverpool in Atletico Madrid. Velikana evropskega nogometa se bosta na Anfieldu pomerila v tekmi, ki bi domačim že lahko zagotovila vozovnico za osmino finala, Madridčanom pa v primeru poraza močno zmanjšala možnosti za napredovanje. Diego Simeone se nadeja, da bodo njegovi varovanci ponovili predstavo izpred dveh sezon, ko so Redse izločili v osmini finala, a se obenem zaveda, kaj vse se lahko spremeni v četrtem krogu. Prenos bo na Kanalu A in VOYO od 20.30 naprej.

icon-expand Mohamed Salah je bil z dvema goloma junak tekme na Wandi. Tretjega je prispeval Naby Keita, ki je v 13. minuti poskrbel za 0:2. FOTO: AP

Liverpool ima z devetimi točkami po treh tekmah v skupini B veliko prednost in bi si z novo zmago že priigral napredovanje v četrtino finala. Za drugo mesto pa se bodo v troboju pomerili Atletico Madrid in Porto, ki sta izenačena pri štirih točkah, ter Milan, ki je s tremi porazi v daleč najslabšem položaju, a še ni povsem brez možnosti. "Tri tekme, ki so še pred nami, bodo odločilne za vse štiri ekipe v naši skupini. V nogometu se lahko vse hitro spremeni. Kdor je danes prvi, bo lahko na koncu tretji. In obratno. Vsi bomo morali iti na polno," je na torkovi novinarski konferenci pred spopadom Liverpoola in Atletica poudaril strateg gostov Diego Simeone. 'Tretji krog je pozabljen'

Pred dvema tednoma so se Redsi iz Madrida vrnili s tremi točkami, potem ko so v pravi poslastici slavili s 3:2. Simeone pravi, da o maščevanju za poraz, ki ga je v veliki meri začrtala izključitev Antoina Griezmanna v 52. minuti pri izidu 2:2, ne razmišlja: "Anfield in Wanda sta izjemna stadiona z odličnimi navijači in kluboma, ki si želita še naprej rasti. Zame maščevanje ne obstaja, tretji krog je pozabljen." Argentinčevi nedavni spomini na Liverpool zagotovo niso najlepši, a Simeone ima kljub temu obilo razlogov za optimizem. Nenazadnje je Atletico v osmini finala sezone 2019/2020 v osmini finala izločil prav Liverpool. Na prvi tekmi je bilo 1:0 v njihovo korist, na Anfieldu pa so rdeče-beli po podaljških in velikem preobratu slavili s 3:2. "Zavedam se, da bo imela ta tekma posledica. Tako kot jih je imela tista iz leta 2020, ki bo za vedno ostala z našimi navijači," se je zadnje tekme pred polnimi tribunami, preden je svet zaustavil prvi val epidemije koronavirusa, še enkrat spomnil priljubljeni 'El Cholo'.

Simeone od svojih navad ne odstopa, a Kloppa vseeno zelo spoštuje

Angleške novinarje je v torek zelo zanimalo, ali se bo že takoj po tekmi rokoval z nasprotnim trenerjem Jürgenom Kloppom. V Madridu si namreč nista takoj segla v roki, kar je nemškega strokovnjaka razburilo. Takrat je dejal, da to zagotovo ni bila najbolj športna poteza, a da vseeno verjame, da bo na Anfieldu drugače. Simeone pa je zdaj potrdil, da se s Kloppom na zelenici ne namerava rokovati. "O tem sem že govoril. Ni mi všeč, da se trenerji med seboj pozdravljamo takoj po tekmah, ker so lahko čustva še zelo burna. Vem, da je to v Angliji dojeto kot kavalirska poteza, a se s tem ne strinjam," je pojasnil Simeone, ki je imel za Kloppa sicer samo izbrane besede. "O njem ne želim govoriti, ker ga ne poznam osebno. Cenim pa, kako izjemno delo opravlja in kako odličen trener je."

Na vprašanja o rokovanju je pred drugo tekmo med Liverpoolom in Atleticom odgovarjal tudi trener Redsov. "Če bi vedel, da je njegova navada, da se po tekmah ne rokuje, mu je (roke, op. a.) niti ne bi ponudil. Pričakujem, da si bova segla v roki pred sredino tekmo," se nadeja Nemec. "Zelo ga spoštujem. Proti močnim ekipam je naravnost izjemen. In to ponavlja iz sezone v sezone, kar je zelo impresivno," je Simeoneja še pohvalil Klopp.

Vrhunci povratne tekme osmine finala med Liverpoolom in Atleticom iz sezone 2019/2020:

Liverpool ima težava na sredini, Atletico pa s kaznovanimi

Oba trenerja imata pred ključnim spopadom kar nekaj težav s poškodbami. Klopp bo poskušal najti vprašanje, kako zakrpati luknje na sredini igrišča. Naby Keita, ki je pred dvema tednoma meril v polno, se je konec prejšnjega tedna zopet poškodoval proti Brightonu in ga ne bo v postavi. Prav tako bosta manjkala James Milner in Harvey Elliott, pod vprašajem pa sta tudi Fabinho in Thiago Alcantara. Pričakuje se, da bo ob kopici poškodovanih in ne povsem pripravljenih začel Alex Oxlade-Chamberlain, ob njem pa na sredini še Jordan Henderson in Curtis Jones. Vprašanje pa je, kdo bo od prve minute dobil priložnost v konici napada. V Madridu je začel Roberto Firmino, tokrat pa bi ga utegnil nadomestiti Diogo Jota. Na drugi strani sta kaznovana Griezmann in Stefan Savić. Simone je potrdil, da zaradi poškodbe ne bo niti Thomasa Lemarja in Marcosa Llorenteja, medtem ko je Geoffrey Kondogbia pod velikim vprašajem. V napadu atletov gre pričakovati Luisa Suareza, Joaa Felixa in Angela Correo.