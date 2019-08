Liverpool bi z zmago v Istanbulu ujel madridski Real

V boju za superpokalno lovoriko, že 44. po vrsti v organizaciji Uefe, se bosta prvič pomerili dve angleški moštvi. Liverpool je to lovoriko osvojil trikrat ( 1977, 2001, 2005), z novo zmago bi se izenačil z nogometaši madridskega Reala, ki so zmagali štirikrat. Chelsea je ta pokal dvignil enkrat, leta 1998.

Branilec redsov Virgil van Dijk je o srečanju s tekmecem, ki ga poznajo do obisti, dejal: "Mislim, da bi bila to lahko prednost za obe strani, oni nas poznajo in mi njih. Najbolj pomembno je, da je le ena tekma, finale in marsikaj se lahko zgodi. Vemo, da smo na začetku sezone, vsi se vračajo po premoru, vendar moramo biti pripravljeni. Veselimo se izziva in želimo osvojiti trofejo in storili bomo vse,kar je mogoče, da dvignemo trofejo."

"Vem, kako poseben je Istanbul za Liverpool in navijače. Nihče ne bo pozabil leta 2005 (Liverpool je takrat osvojil Ligo prvakov, op.p.), vendar sedaj smo drugi ljudje, nismo isti, smo ekipa 2019/2020, a prav tako zelo dobri! Istanbul je pravo mesto za nogomet, tukaj sem enkrat igral z Dortmundom in atmosferja je bila super. Tukaj je velika skupnost Liverpoolovih navijačev, kar bo tudi nekaj posebnega za nas. Smo sveži, želimo igrati in upamo, da bo Istanbul poseben kraj tudi za to skupino igralcev," pa pravi Liverpoolov strateg Jürgen Klopp.