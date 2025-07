Lepa gesta Liverpoola, s katero so se v klubu poklonili družini Jote

Nogometni svet še naprej preboleva izgubo Dioga Jote. Da bi njegovim najbližjim vsaj nekoliko olajšali trpljenje v teh težkih trenutkih, so se pri angleškem prvoligašu Liverpoolu odločili, da jim bodo izplačali celotno vrednost Portugalčeve pogodbe. Jota je leta 2022 sodelovanje z Redsi podaljšal vse do poletja 2027, na Anfieldu pa so se odločili, da bodo njegovi družini izplačali znesek, ki bi ga prejel v preostalih dveh letih pogodbe.