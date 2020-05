Liverpool bo težko pričakovani naslov očitno proslavljal na nevtralnem igrišču

Skrbi tudi londonskega župana Sadiqa Khana, ki meni, da bi lahko zdaj že famozni "Projekt ponovni zagon" poskrbel za širjenje novega koronavirusa. "Skrbi me vsako dejanje, ki bi lahko nehote privedlo do širjenja virusa," je LBC citiral Khana. "Dajmo si priznati. Četudi sem iz južnega Londona, sem navijač Liverpoola, zato majhen delček mojih možganov želi, da se vrnemo. A dejstvo je, da večji del mojih možganov pravi, da je varnost tista, ki je pomembna. Ne želimo nehote, z najboljšimi nameni ... Vsi potrebujemo razvedritev, nič pa ni bolj veselega od privržencev športa, ki gledajo šport po televiziji, četudi brez navijačev. A moramo zagotoviti, da ne bomo nehote ponudili priložnosti za širjenje virusa. Vem, da bodo po človeški naravi navijači prišli gledat, kako prihaja avtobus, poslušali bodo vzdušje, igralce znotraj stadiona, četudi jim ne bodo dovolili notri. Videti bodo želeli tudi avtobus, ki odhaja, kupiti majice in šale, a policija in (mestni) sveti morajo izvajati zakone. Ne smemo imeti navijačev, ki bi se zbirali okoli stadionov. Ne želimo si, da bi se navijači klubov Premier League iz Londona zbirali ... Čaka nas tekma Tottenhama in Arsenala. Res je pomembno, da klubi delajo s policijo in da tudi vsi drugi zagotovijo, da bomo ravnali prav."

V četrtek je vodstvo tekmovanja potrdilo, da naj bi se Premier League nadaljevala 17. junija, a bi v naslednjih tednih še lahko prišlo do sprememb. To bi se lahko zgodilo tudi zaradi svaril iz vrst policije, kjer opozarjajo pred možnostjo zbiranja velikega števila ljudi, če bi bile vse tekme na sporedu na klubskih stadionih v skladu s prvotnim razporedom.

Omenjene tekme so po uradno potrjenih informacijah iz najvišjih krogov policije Manchester City ‒Liverpool, Manchester City ‒ Newcastle United, Manchester United ‒ Sheffield United, Newcastle United ‒Liverpool in Everton ‒ Liverpool, kot tudi vse naslednje tekme, na katerih bi lahko ekipa nemškega trenerja Jürgna Kloppaosvojila prvi državni naslov po 30 letih.

Liverpool na vrhu lestvice vodi s 25 točkami naskoka in bi naslov gotovo osvojil v primeru dveh zmag, če pa Arsenal na prvi tekmi po napovedanem nadaljevanju tekmovanja (17. junija) premaga branilce naslova iz Manchestra, bi lahko rdeči naslov osvojili že na mestnem derbiju pri Evertonu.

'Pripravljeni smo na vse možnosti'

"Premier League si prizadeva, da se izpeljejo vse preostale tekme te sezone doma in v gosteh, kjer bo to mogoče,"so zapisali v izjavi za javnost pri vodstvu tekmovanja. "Delamo z našimi klubi, da bi zagotovili, da se oceni in minimizira tveganje, medtem ko sodelujemo s policijo na lokalni in državni ravni. Pogovori z Državnim svetom načelnikov policije in Britansko enoto za policijski nadzor nogometa so bili pozitivni in se nadaljujejo. Pripravljeni smo na vse možnosti in imamo tudi načrt za nevtralna prizorišča,"dodajajo.

Po poročanju ESPNbritanska vlada kot nevtralno prizorišče najresneje omenja stadion angleške reprezentance Wembley v Londonu. A dokončne odločitve še ni, tekmo med Manchester Unitedom in Sheffield Unitedom so denimo za tekmo visokega tveganja označili zaradi bližine mest in boja za vozovnice za naslednjo sezono skupinskega dela Lige prvakov. Januarja 2016 je prišlo tudi do vsesplošnega pretepa med navijači obeh klubov v nekem pubu v središču Manchestra, enajstim navijačem so za skupno 39 let izrekli prepoved obiska stadionov. Policiste skrbi tudi situacija pri Newcastle Unitedu, kjer bi lahko navijači protestirali proti nepriljubljenemu lastniku Miku Ashleyju, ki naj bi klub kmalu predal v roke vlagateljem, za katerimi stoji državni premoženjski sklad Savdske Arabije. Premier League upa, da bodo sezono končali do 25. julija.