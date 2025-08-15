Svetli način
Nogomet

Pozabljeni Chiesa junak Liverpoola ob uvodu nove premierligaške sezone

Liverpool, 15. 08. 2025 23.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Nogometaši Liverpoola so novo sezono Premier lige odprli z zmago proti Bournemouthu (4:2). Redsi so povedli preko Huga Ekitikeja ter Codyja Gakpa, nato pa je Antoine Semenyo dvakrat premagal Alissona in kazalo je na remi. Toda junak aktualnih prvakov je postal odpisani Federico Chiesa, ki je v 88. minuti poskrbel za novo vodstvo, zmago pa je nato potrdil Mohamed Salah.

Statistika Liverpool - Bournemouth
Statistika Liverpool - Bournemouth FOTO: Sofascore.com

Liverpool je povedel v 37. minuti, ko je v kazenski prostor tudi po malce srečnem odbitku prišel Hugo Ekitike, napadalec, ki je za 90 milijonov evrov prišel iz Eintrachta Frankfurta, pa je nato rutinirano končal delo za prvi zadetek nove sezone.

Rdeči so dobro začeli tudi drugi polčas, ko je Cody Gakpo z roba kazenskega prostora podvojil prednost v 49. minuti. V 64. minuti je vse boljši Bournemouth, ki je razkril nekaj nedoslednosti v domači obrambi, zmanjšal zaostanek po protinapadu, zadel je Antoine Semenyo. Isti igralec je po novem protinapadu udaril še v 77. minuti in izid izenačil.

Antoine Semenyo
Antoine Semenyo FOTO: Profimedia

V 88. minuti pa je Liverpoolčane rešil povsem nepričakovani junak. Federico Chiesa, ki je doslej okusil le drobtinice na Anfieldu in ga mnogi niti ne vidijo več v klubu, je malce pred tem vstopil v igro, potem pa z volejem z 10 metrov zadel za 3:2. Končni izid je v sodnikovem podaljšku postavil Mohamed Salah.

Federico Chiesa in Dominik Szoboszlai
Federico Chiesa in Dominik Szoboszlai FOTO: Profimedia
Izidi, Premier liga, 1. krog:

Liverpool - Bournemouth 4:2 (1:0)

- sobota, 16. avgust:

13.30 Aston Villa - Newcastle

16.00 Sunderland - West Ham

16.00 Brighton&Hove Albion - Fulham

16.00 Tottenham - Burnley

18.30 Wolverhampton - Manchester City

- nedelja, 17. avgust:

15.00 Chelsea - Crystal Palace

15.00 Nottingham Forest - Brentford

17.30 Manchester United - Arsenal

- ponedeljek, 18. avgust:

21.00 Leeds United - Everton

