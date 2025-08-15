Pozabljeni Chiesa junak Liverpoola ob uvodu nove premierligaške sezone

Liverpool je povedel v 37. minuti, ko je v kazenski prostor tudi po malce srečnem odbitku prišel Hugo Ekitike, napadalec, ki je za 90 milijonov evrov prišel iz Eintrachta Frankfurta, pa je nato rutinirano končal delo za prvi zadetek nove sezone.
Rdeči so dobro začeli tudi drugi polčas, ko je Cody Gakpo z roba kazenskega prostora podvojil prednost v 49. minuti. V 64. minuti je vse boljši Bournemouth, ki je razkril nekaj nedoslednosti v domači obrambi, zmanjšal zaostanek po protinapadu, zadel je Antoine Semenyo. Isti igralec je po novem protinapadu udaril še v 77. minuti in izid izenačil.
V 88. minuti pa je Liverpoolčane rešil povsem nepričakovani junak. Federico Chiesa, ki je doslej okusil le drobtinice na Anfieldu in ga mnogi niti ne vidijo več v klubu, je malce pred tem vstopil v igro, potem pa z volejem z 10 metrov zadel za 3:2. Končni izid je v sodnikovem podaljšku postavil Mohamed Salah.
Izidi, Premier liga, 1. krog:
Liverpool - Bournemouth 4:2 (1:0)
- sobota, 16. avgust:
13.30 Aston Villa - Newcastle
16.00 Sunderland - West Ham
16.00 Brighton&Hove Albion - Fulham
16.00 Tottenham - Burnley
18.30 Wolverhampton - Manchester City
- nedelja, 17. avgust:
15.00 Chelsea - Crystal Palace
15.00 Nottingham Forest - Brentford
17.30 Manchester United - Arsenal
- ponedeljek, 18. avgust:
21.00 Leeds United - Everton
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.