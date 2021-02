Liverpool brez Fabinha, Klopp ne ve, ali bo nared za Ligo prvakov

Pri aktualnih angleških prvakih se težave s poškodbami še naprej kopičijo. Potem ko bosta do konca sezone odsotna osrednja branilca Virgil van Dijk in Joel Matip , dlje časa pa bo počival tudi Joe Gomez , je zdaj zaradi poškodbe mišice za nedoločen čas odpadel še Fabinho .

Leicester pa bo do konca sezone igral brez branilca Jamesa Justina, saj si je desni bočni nogometaš na zadnji tekmi FA pokala strgal križno vez. Justin je doslej odigral vse minute na tekmah v angleškem državnem prvenstvu. V njem lisice s 43 osvojenimi točkami zasedajo tretje mesto in imajo tri točke prednosti pred Liverpoolom, ki je četrti. Na vrhu sta Manchester City (50) s tekmo manj in Manchester United (45).