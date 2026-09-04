Prvi kiks za Mourinha, kriza PSG-ja se nadaljuje

Real Madrid je po treh zanesljivih zmagah na začetku sezone tokrat prvič izgubil. Betis je bil pred svojimi navijači boljši z 1:0, potem ko je edini gol v 81. minuti dosegel Troy Parrott . Madridčani so imeli tik pred koncem sijajno priložnost, da bi izvlekli vsaj remi, a je Kylian Mbappe zastreljal najstrožjo kazen.

Liverpool je v prvih dveh krogih dvakrat remiziral z 2:2. Tudi tokrat so Redsi dosegli dva zadetka, vendar prejeli niso nobenega. Po 125-milijonskem prestopu iz PSG-ja je za klub z Anfielda prvič zaigral Bradley Barcola , ki je vstopil v drugem polčasu.

Manj razlogov za veselje so imeli nekdanji Barcolajevi soigralci, ki so doma z 1:2 izgubili proti Monacu. Marquinhos je na Parku princev po približno pol ure igre domače popeljal v vodstvo, nato pa sta v drugem delu Nazinho in Stanis Idumbo poskrbela za velik preobrat moštva iz kneževine.

Monaco tako po treh krogih vodi v francoskem prvenstvu s popolnim izkupičkom, drugi je Lyon s sedmimi točkami, ki je tokrat ugnal Auxerre (3:1). PSG ima, zanimivo, vsega dve točki.