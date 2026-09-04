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Nogomet

Prvi kiks za Mourinha, kriza PSG-ja se nadaljuje

Ipswich, Sevilla , 04. 09. 2026 22.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Jose Mourinho na prijateljskim obračunom proti Fiorentini

Real Madrid je pod vodstvom Joseja Mourinha doživel prvi poraz, z 0:1 je izgubil proti Betisu. Izgubili so tudi Parižani, ki v francoskem prvenstvu še ne poznajo zmage. Nogometaši Liverpoola pa so v tretjem krogu angleškega prvenstva prvič slavili, potem ko so z 2:0 na gostovanju ugnali novinca Ipswich Town. Oba gola je dosegel Alexander Isak.

Kylian Mbappe je zapravil enajstmetrovko.
Kylian Mbappe je zapravil enajstmetrovko.
FOTO: Profimedia

Real Madrid je po treh zanesljivih zmagah na začetku sezone tokrat prvič izgubil. Betis je bil pred svojimi navijači boljši z 1:0, potem ko je edini gol v 81. minuti dosegel Troy Parrott. Madridčani so imeli tik pred koncem sijajno priložnost, da bi izvlekli vsaj remi, a je Kylian Mbappe zastreljal najstrožjo kazen.

Ipswich Town – Liverpool
Ipswich Town – Liverpool
FOTO: Profimedia

Liverpool je v prvih dveh krogih dvakrat remiziral z 2:2. Tudi tokrat so Redsi dosegli dva zadetka, vendar prejeli niso nobenega. Po 125-milijonskem prestopu iz PSG-ja je za klub z Anfielda prvič zaigral Bradley Barcola, ki je vstopil v drugem polčasu.

Kriza Parižanov se nadaljuje

Manj razlogov za veselje so imeli nekdanji Barcolajevi soigralci, ki so doma z 1:2 izgubili proti Monacu. Marquinhos je na Parku princev po približno pol ure igre domače popeljal v vodstvo, nato pa sta v drugem delu Nazinho in Stanis Idumbo poskrbela za velik preobrat moštva iz kneževine.

Monaco tako po treh krogih vodi v francoskem prvenstvu s popolnim izkupičkom, drugi je Lyon s sedmimi točkami, ki je tokrat ugnal Auxerre (3:1). PSG ima, zanimivo, vsega dve točki.

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