Liverpool do popolnega preobrata, sedma zaporedna zmaga za prerojene vrage

Nogometaši Liverpoola, vodilno moštvo Premier League, so se v 23. krogu angleške lige morali pošteno potruditi za 19. zmago sezone. Šele v zaključku tekme so strli odpor Crystal Palacea in slavili s končnih 4:3. Dvakrat je mrežo gostov na Anfieldu zatresel Mo Salah, po enkrat pa Roberto Firmino in Sadio Mane. Manchester United slavil še sedmič zapored (šestič v Premier League).

Liverpoolje na domačem Anfieldu vse niti imel v svojih nogah, tako je v prvem polčasu prevladoval v posesti (72:28), ustvaril si je kar nekaj priložnosti za zadetek, a ob treh strelih v okvir gostujočih vrat ni našel poti v mrežo. Zato pa so bili nogometašiCrystal Palacea v prvih 45 minutah precej bolj učinkoviti. Z edinim poskusom v okvir Liverpoola so zatresli mrežo vodilne ekipe Premier League. Krasen polprotinapad sta v 34. minuti z nesebično podajo in natančnim strelom zaključila podajalec Wilfried Zaha in strelec Andros Townsend.

Bistveno bolj učinkoviti so se iz garderob vrnili redsi na začetku drugega polčasa. Že v drugi minuti nadaljevanja je za izenačenje na Anfieldu poskrbel Mohamed Salah. Egipčan je bil na pravem mestu, potem ko se je žoga odbila od enega gostujočih nogometašev, in z neposredne bližine spretno spravil okroglo usnje v mrežo Crystal Palacea. V 53. minuti pa je za vodstvo domačih na Anfieldu zabil šeRoberto Firmino. Ta je gol dosegel s precej sreče, potem ko se je žoga odbila od Cheikhouja Kouyatejain prevarala vratarja Juliana Speronija. Crystal Palace ni vrgel puške v koruzo in v 66. minuti izenačil prek Jamesa Tomkinsa. Ta je mrežo domačih zatresel z glavo, potem ko mu je natančno iz kota podal Luka Milivojević. Veselje gostov ni trajalo dolgo, potem ko so Liverpoolčani izkoristili napako vratarja Speronija v 75. minuti. Argentinec je ob podaji Jamesa Milnerjaproti Salahu slabo reagiral, žogo pa je na golovi črti v zraku v nebranjeno mrežo poslal Salah za vodstvo redsov s 3:2.

Salah je vknjižil še 50. gol v angleški Premier League. FOTO: AP