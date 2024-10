Liverpool do treh točk na Selhurst Parku

Sedmi krog angleške Premier lige sta začela Crystal Palace in Liverpool, dvoboj v Londonu pa se je odvil po željah redsov. Slednji so dominirali predvsem v prvem polčasu, ko je do zadetka prišel Diogo Jota, v drugem delu igre pa so morali precej trepetati za šesto zmago, ki jih ohranja na vrhu lestvice.