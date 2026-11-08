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Nogomet

Liverpool do zmage v Londonu, Brighton z zmago na drugo mesto

London, 08. 11. 2026 17.14 pred 22 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA
Crystal Palace - Liverpool

Nogometaši Brightona ohranjajo formo in so po zmagi v 10. krogu angleškega prvenstva proti Brentfordu skočili na drugo mesto. Poraz si je proti zadnjeuvrščenemu Sunderlandu privoščil Chelsea, na lestvici pa ga je posledično po gostujoči zmagi proti Crystal Palacu prehitel Liverpool.

Brighton - Fulham
Brighton - Fulham
FOTO: Profimedia

Potem ko je Arsenal v soboto ugnal Hull City z 1:0 in po porazu Manchester Cityja pri Nottingham Forestu (1:3) prišel do šestih točk naskoka pred meščani, je danes slednje prehitel Brighton. Ta je na domači zelenici z 2:0 premagal Brentford in zdaj za Arsenalom zaostaja pet točk, potem ko jih je v dosedanjem poteku zbral 22.

Za zmago galebov sta v prvem polčasu zadela Diego Gomez in Pascal Gross iz enajstmetrovke. Vmes je rdeč karton prejel Igor Thiago in otežil delo gostom. Na četrto mesto je z 18 točkami skočil Liverpool, ki je v Londonu izkoristil zapravljene priložnosti Crystal Palacea v prvem polčasu in ga zanesljivo premagal s 3:1. V prvem polčasu je zadel Alexis Mac Allister, v drugem pa Florian Wirtz in Alexander Isak.

Chelsea je izgubil proti Sunderlandu z 0:1. Z zadetkom Enza Le Feeja z bele pike je Sunderland, ki je bil celo tekmo precej boljši tekmec od londonskih modrih, preskočil Crystal Palace in Manchester United in je zdaj 18. Danes je Bournemouth z 2:1 v gosteh ugnal Ipswich, že v soboto je Leeds brez Jake Bijola z 1:0 premagal Tottenham, Fulham in Newcastle sta se razšla z 1:1, v petek pa je Everton s 3:1 ugnal Coventry.

Izidi Premier lige, 8. november:

Brighton - Brentford 2:0 (2:0)
Gomez 15., Gross 42./11-m

Crystal Palace - Liverpool 1:3 (0:1)
Nketiah 95./11-m; Mac Allister 40., Wirtz 54., Isak 89.

Ipswich - Bournemouth 1:2 (0:1)
Clarke 73./11-m; Evanilson 5., Davis 46./ag

Sunderland - Chelsea 1:0 (1:0)
Le Fee 36./11-m

17.30 Manchester United - Aston Villa

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