Liverpool do zmage v Londonu, Brighton z zmago na drugo mesto

Potem ko je Arsenal v soboto ugnal Hull City z 1:0 in po porazu Manchester Cityja pri Nottingham Forestu (1:3) prišel do šestih točk naskoka pred meščani, je danes slednje prehitel Brighton. Ta je na domači zelenici z 2:0 premagal Brentford in zdaj za Arsenalom zaostaja pet točk, potem ko jih je v dosedanjem poteku zbral 22.

Za zmago galebov sta v prvem polčasu zadela Diego Gomez in Pascal Gross iz enajstmetrovke. Vmes je rdeč karton prejel Igor Thiago in otežil delo gostom. Na četrto mesto je z 18 točkami skočil Liverpool, ki je v Londonu izkoristil zapravljene priložnosti Crystal Palacea v prvem polčasu in ga zanesljivo premagal s 3:1. V prvem polčasu je zadel Alexis Mac Allister, v drugem pa Florian Wirtz in Alexander Isak.

Chelsea je izgubil proti Sunderlandu z 0:1. Z zadetkom Enza Le Feeja z bele pike je Sunderland, ki je bil celo tekmo precej boljši tekmec od londonskih modrih, preskočil Crystal Palace in Manchester United in je zdaj 18. Danes je Bournemouth z 2:1 v gosteh ugnal Ipswich, že v soboto je Leeds brez Jake Bijola z 1:0 premagal Tottenham, Fulham in Newcastle sta se razšla z 1:1, v petek pa je Everton s 3:1 ugnal Coventry.