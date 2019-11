Liverpool dobil derbi s Cityjem, ki na Anfieldu ni slavil že vse od leta 2003

Manchester City je na obračun na Anfieldu, kjer je nazadnje slavil daljnega leta 2003, vstopil pogumno, a hitro doživel hladen tuš. Potem ko so še sinjemodri protestirali v šesti minuti tekme še protestirali zaradi domnevnega igranja Trenta Alexandra-Arnolda v kazenskem prostoru, je s sijajnim strelom z razdalje Fabinho na levi nogi našel vratarja Cityja Claudia Brava. Sodniki so sporno sitaucijo, ki se je zgodila malce pred zadetkom Liverpoola pregledali in se odločili, da bo gol obveljal. Najbrž tudi zato, ker je Bernardo Silva igral z roko, še preden je ta zadela Arnolda v roko. City je hitro šel po izenačenje, bil nevaren, a premalo zbran v samih zaključkih akcij. Slabo realizacijo in slabe zadnje podaje so redsi znali kaznovati preko enega glavnih zvezdnikov Mohameda Salaha. Ta je z mojstrskim strelom z glavo že v 13. minuti povišal na 2:0. Redsi so bili znova bolj nevarni v zaključku prvega polčasa, ko bi lahko vodstvo povišala Roberto Firmino in Salah. Brazilec je ob strelu z leve strani strel ubranil Bravo, ki se je izkazal tudi pri poskusu Egipčana, ko je ta s plasiranim strelom poskusil z razdalje, a mu je novo veselje s parad preprečil Cityjev čuvaj mreže, ki je tokrat priložnost dobil zaradi poškodbe Edersona Moraesa.

TEKMA

Liverpool je nadaljeval z učinkovito igro tudi v drugem polčasu, svoj delež je ’posadil’ tudi Sadio Mane, ki je z glavo izkoristil lepo podajo Jordana Henrerdsona. Vratar Bravo se je žoge še uspel dotakniti, a je bil strel premočen, da bi ga lahko ubranil. Za Maneja je to bil še sedmi zadetek sezone. Bernardo Silva je v 78. minuti le našel pot v mrežo domačinov, ko je z izjemno natančnim strelom s kakšnih 12 metrov našel prazen prostor, žoga pa je celo oplazila Alissonovo levo vratnico, s čimer je City znižal na 1:3. Že čez slabi dve minuti bi lahko City vnovič zadel, a se je Raheem Sterling namesto za strel odločil za podajo rezervistu Gabrielu Jesusu, ki pa so ga Liverpoolovi branilci dobro pokrili. V 83. minuti je v kazenskem prostoru Liverpoola z roko znova (očitno) igral Alexander-Arnold, a je piščalka glavnega sodnika tekma Michaela Oliverja znova ostala nema. Liverpool je do konca brez večjih težav zadržal vodstvo in se veselil 11 zmage v sezoni. Tako je vpisal 34. točko, Manchester Ciry s porazom ostaja pri 25 in je tako po 12. krogu Premier League padel na četrto mesto. Pred njim sta drugi Leicester City (26 točk) in Chelsea (26).

Man United 'potopil' Brighton s 3:1

Manchester United je v senci derbija premagal Brighton (3:1). Rdeči vragi niso imeli prav dobre statistike na zadnjih tekmah, na zadnjih petih obračunih so le enkrat zmagali, dvakrat izgubili in dvakrat remizirali. Dobra novica za rdeče vrage je bila, da je na Old Traffordu gostoval Brigthon, ki jih na njihovem igrišču na zadnjih 11 medsebojnih tekmah ni premagal. Trener Ole Gunnar Solskjaer je izbral naslednjo enajsterico: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Brandon Williams, Scott McTominay, Fred, Daniel James, Andreas Pereira, Marcus Rashford, Anthony Martial.

tekma

Prvi gol na tekmi so navijači dočakali že v 17. minuti, uspešen je bil Andreas Pereira, saj se je žoga po strelu odbila od Stephensa in prevarala vratarja Mata Ryana. Le dve minuti zatem je bilo že 2:0 za United, tokrat se je med strelce z avtogolom vpisal Davy Propper. To je bil tudi izid polčasa. V drugem polčasu je kazalo, da bodo gostitelji imeli težave z branjenjem rezultata, saj je v 64. minuti izid znižal Lewis Dunk. A upanje Brightona ni trajalo dolgo, saj je v 66. minuti na +2 znova povišal Marcus Rashford. United je zmagal in se prebil na sedmo mesto lestvice Premier League.