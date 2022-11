Liverpool doma lovi maščevanje, prvo mesto in dobro formo

Novembrsko svetovno prvenstvo je poskrbelo za to, da bomo že prvega dne tega meseca vedeli polovico udeležencev izločilnih bojev v Ligi prvakov. Najbolj zanimiv dvoboj torkovega šestega kroga skupinskega dela se bo igral na Anfieldu med Liverpoolom in Napolijem. Prenos tekme se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.40.

icon-expand UEFA: Liverpool - Napoli

Neapeljčani so na prvih petih tekmah letošnje LIge prvakov naravnost blesteli. Pet zmag na petih tekmah ob 20 doseženih zadetkih in štirih prejetih bi v kateri koli drugi skupini že pred zadnjim krogom zadostovalo za prvo mesto. Še posebej ob dejstvu, da je Napoli trenutno drugo uvrščeno moštvo na prvi tekmi premagal z izidom 4:1. A Liverpool je kljub slabi formi v domačem prvenstvu in porazu proti Napoliju v skupini A zmagal na štirih preostalih tekmah in za Italijani zaostaja za tri točke.

O prvem mestu bi v primeru zmage Liverpoola odločala medsebojna gol razlika, kar pomeni, da bodo Liverpoolčani morali zmagati z vsaj štirimi zadetki prednosti. A velike zmage in preobrati so praktično del temeljev slovitega stadiona v Liverpoolu. Leta 2004 je Liverpool v zadnjo tekmo skupinskega dela vstopil v podobnem položaju kot danes, ampak takrat je na kocki bila uvrstitev v izločini del tekmovanja. Na Anfieldu so rdeči morali premagati grški Olympiakos z vsaj dvema zadetkoma razlike. V 26. minuti tekme je Grke v vodstvo povedel sloviti Rivaldo, a Florent Sinama-Pongolle, Neil Mellor in Steven Gerrard so poskrbeli za velik preobrat in zmago 3:1. Ob koncu sezone je Gerrard po novem velikem preobratu in zaostanku 3:0 v Istanbulu proti Milanu tudi dvignil sloviti pokal. Spomnimo, tudi letos bo veliko finale potekalo v turški prestolnici.

Leta 2019 je sledil nov preobrat, ki še dolgo ne bo pozabljen. Na prvi tekmi polfinala Lige prvakov na Camp Nouu je Liverpool pod vodstvom Jürgena Kloppa proti Barceloni izgubil 3:0. Na povratni tekmi nista nastopila zvezdnika rdečih Mohamed Salah in Roberto Firmino. Kljub temu so Liverpoolovi navijači ustvarili vzdušje, ki je domače poneslo v veliko finale. Po dvakrat sta zadela Divock Origi in Georginio Wijnaldum. Rdeči so tudi po tem preobratu na koncu osvojili Ligo prvakov. Posledično Napoli kljub veliki prednosti v tekmo ne sme vstopiti brezbrižno.